Κοτσόλης για Νίστρουπ: «Στο πρόσωπό του βρήκαμε όσα θέλαμε αλλά κι ακόμα περισσότερα»

Ο Στέφανος Κοτσόλης εξήγησε ότι στο πρόσωπο του Τζέικομπ Νίστρουπ οι «πράσινοι» βρήκαν όλα τα στοιχεία που έψαχναν, αλλά κι ακόμα περισσότερα.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, καλωσόρισε τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ποιες είναι οι αρχές που πρεσβεύουν τον Δανό τεχνικό, οι οποίες οδήγησαν τους «πράσινους» στην απόφαση να του δώσουν τα... κλειδιά της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Σήμερα παρουσιάζουμε τον νέο μας προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, γιατί διακρίνεται με συγκεκριμένες αρχές. Σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη και νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να έχει ο σύλλογός μας. Θέλαμε να βρούμε έναν νέο, φιλόδοξο άνθρωπο, που να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναπτύξει ποδοσφαιριστές. Στο πρόσωπο του Νίστρουπ βρήκαμε όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως δουλεύοντας με πάθος κι αφοσίωση, όπως έχει δείξει από την πρώτη μέρα, θα συμβάλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».