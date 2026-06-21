Με Γιαμάλ και Όλμο βασικούς πιθανότατα η Ισπανία, δυναμικό το Πράσινο Ακρωτήρι

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει στην Ατλάντα τη Σαουδική Αραβία για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Ουρουγουάη μονομαχεί στο Μαϊάμι Γκάρντενς με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία στις 3 συναντήσεις τους την τελευταία 20ετία: 1-0, 3-2, 5-0.

Μετά από το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι, όπου η Ισπανία είχε 74% κατοχή μπάλας, 27 σουτ και 11 κόρνερ, ο Λουίς ντε λα Φουέντε ετοιμάζεται να ξεκινήσει βασικούς τους Όλμο και Γιαμάλ, οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγή στην πρεμιέρα και έδωσαν μεγαλύτερη επιθετική ώθηση στην ομάδα. Τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για αυτό το ματς ο 22χρονος επιθετικός Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος την Πέμπτη μεταγράφηκε από την Οσασούνα στη Λίβερπουλ. Η Σαουδική Αραβία έρχεται από το 1-1 με την Ουρουγουάη, σε ματς όπου προηγήθηκε στο 41’ και ισοφαρίστηκε στο 80’. Ο Γιώργος Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει θετικό αποτέλεσμα σε Μουντιάλ. Τα «πράσινα γεράκια» έμειναν στη φάση των ομίλων στις 5 τελευταίες παρουσίες τους στη διοργάνωση, ενώ στην πρώτη, το 1994, έφτασαν ως τους «16», όπου αποκλείστηκαν από τη Σουηδία με 3-1. Έχοντας βρει δίχτυα στους 4/5 τελευταίους αγώνες τους, ίσως συνεχίσουν την αποδοτικότητά τους και απέναντι στο δικαιολογημένο φαβορί του αγώνα Ισπανία.

Το 1-1 με τη Σαουδική Αραβία σήμανε την τρίτη ισοπαλία της Ουρουγουάης σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο 2026. Ο νταμπλούχος πέρσι με την Σπόρτινγκ, Αραούχο, ήταν ο σκόρερ της, ο οποίος αποτελεί τον έναν από τους 11 παίκτες της αποστολής που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους και ο μέσος του Παναθηναϊκού, Πελίστρι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την ομάδα της Αραβικής Χερσονήσου. Λείπουν ξανά ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ρόναλντ Αραούχο και ο μεσοεπιθετικός της Φλαμένγκο Ντε Αρασκαέτα. Το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε δίκαια τον βαθμό απέναντι στην Ισπανία, με τον 40χρονο τερματοφύλακα της Τσάβες (Β’ Πορτογαλίας) Βοζίνια να κάνει εντυπωσιακές αποκρούσεις. Ακόμη και στα τελευταία λεπτά, όταν η Ισπανία πίεζε στενά, η ομάδα του Μπουμπίστα δεν κλείστηκε και έβγαινε στην αντεπίθεση για να κλέψει το ματς. Αυτή η αντιμετώπιση τής δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε ανάλογες επιτυχίες στα ματς με Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία.

Το Πράσινο Ακρωτήρι βρήκε δίχτυα στα 14/16 τελευταία παιχνίδια του και με τα όσα έδειξε στο ματς με την Ισπανία έχει τα φόντα να απειλήσει την Ουρουγουάη, η οποία έχει σαφώς περισσότερη εμπειρία στη διοργάνωση. Το εκατέρωθεν σκοράρισμα σε συνδυασμό με το Over συνθέτουν ένα καλοπληρωμένο combo.

136. ΙΣΠΑΝΙΑ - Σ. ΑΡΑΒΙΑ 1&G 3,10

138. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ G&O 2,5 3,30

