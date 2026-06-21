Το μεγαλείο του Ομπράντοβιτς: Όσα έχει κατακτήσει στην τεράστια πορεία του!

Ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και το SDNA θυμάται όσα έχει πετύχει.

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: μετά από 14 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξανά προπονητής του Παναθηναϊκού! Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον θρυλικό κόουτς και ακολούθησε η λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ.

O «Ζοτς» είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών και αυτό φαίνεται και στην… τροπαιοθήκη του. Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδών» έχει κατακτήσει αμέτρητρα τρόπαια, όπως έγραψε και η Euroleague, και το SDNA θυμάται τα όσα έχει πετύχει.

Ευρωπαϊκά τρόπαια

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, έχει πανηγυρίσει 9 Ευρωλίγκες, με τις πέντε να είναι με τον Παναθηναϊκό (1999-00, 2001-02, 2006-07, 2008-09, 2010-11), ενώ έχει και από μία με τις Παρτιζάν (1991-92), Μπανταλόνα (1993-94), Ρεάλ Μαδρίτης (1994-95) και Φενερμπαχτσέ (2016-17) αλλά και δύο Κύπελλα Σαπόρτα με την «Βασίλισσα» (1996-97) και την Τρεβίζο (1998-99)

Εγχώρια πρωταθλήματα και κύπελλα

Ακόμη, έχει δύο Αδριατικές λίγκες με την Παρτιζάν (2022-23, 2024-25) και μία Καταλανική λίγκα με την Μπανταλόνα (1994). Επιπλέον, έχει 11 πρωταθλήματα με το «τριφύλλι» (1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11), 4 με την Φενερμπαχτσέ (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18), ένα πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας με την Παρτιζάν (1991-92) και ένα σερβικό πρωτάθλημα με την ίδια ομάδα (2024-25).

Στο παλμαρέ του έχει ακόμα επτά κύπελλα Ελλάδας (2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2011-12), τρία Τουρκίας (2016, 2019, 2020) και ένα Γιουγκοσλαβίας (1991-92).

Επιπλέον, έχει πανηγυρίσει ακόμα τρία Super Cup Τουρκίας (2013, 2016, 2017) και ένα ιταλικό με την Τρεβίζο το 1997.

Εθνικές ομάδες

Τέλος, με την Εθνική της Γιουγκοσλαβίας είχε ως head coach το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1996, το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ το 1997, το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 1999.

Αναλυτικά ανά ομάδες:

Παναθηναϊκός (1999-2012, 2026-): 5 Ευρωλίγκες, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα

Παρτιζάν (1991-1993, 2021-2025): 1 Ευρωλίγκα, 1 πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας, 1 κύπελλο Γιουγκοσαλβίας, 2 Αδριατικές λίγκες

Μπανταλόνα (1993-1994): 1 Ευρωλίγκα, 1 πρωτάθλημα Καταλονίας

Ρεάλ Μαδρίτης (1994-1997): 1 Ευρωλίγκα, 1 Κύπελλο Σαπόρτα

Τρεβίζο (1997-1999): 1 Κύπελλο Σαπόρτα, 1 ιταλικό Super Cup

Φενερμπαχτσέ (2013-2020): 1 Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 3 Super Cup

Γιουγκοσλαβία: 3 χρυσά (Ευρωμπάσκετ 1995, 1997, Παγκόσμιο Κύπελλο 1998), 1 ασημένιο (1996 Ολυμπιακοί Αγώνες), 1 χάλκινο (Ευρωμπάσκετ 1999)