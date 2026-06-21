Φαβορί πρόκρισης το Βέλγιο στην ισορροπία του έβδομου ομίλου του Μουντιάλ

Από έναν βαθμό έχουν οι ομάδες του 7ου ομίλου, οι οποίες έμειναν στο 1-1 την πρώτη αγωνιστική. Τώρα, στο Λος Άντζελες το πρώτο φαβορί για την πρωτιά στο γκρουπ, Βέλγιο, συναντά το Ιράν, ενώ στο Βανκούβερ η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.

Από τον Μάρτιο του 2025 έχει να ηττηθεί το Βέλγιο, μετρώντας έκτοτε 9 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Ο όμιλος που βρίσκεται το Βέλγιο είναι σχετικά βατός, επομένως η ισοπαλία με την Αίγυπτο δεν είναι απαραιτήτως ανατρεπτική για τα όνειρα διάκρισης της ομάδας που καθοδηγεί ο Ρούντι Γκαρσιά. Ο 62χρονος Γάλλος προπονητής έχει στα χέρια του έμπειρους παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, όπως ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσεναλ Τροσάρντ, οι κυπελλούχοι Ευρώπης με την Άστον Βίλα, Ονάνα, Τίλεμανς ή ο έμπειρος μέσος της Νάπολι, Ντε Μπρόινε. Το Ιράν ισοφάρισε δύο φορές τη Νέα Ζηλανδία και έσωσε τον βαθμό στην έβδομη αυτή παρουσία του σε Μουντιάλ. Στις 6 προηγούμενες δεν κατάφερε να προκριθεί από τους ομίλους, οπότε δεδομένου ότι θα περάσουν τώρα και οι 8/12 τρίτους, φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Βασικός ξεκίνησε ο Ταρέμι του Ολυμπιακού, με τον 33χρονο επιθετικό να αποτελεί τον έναν από τους τέσσερις μόνο παίκτες της αποστολής που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Στα 6 τελευταία επίσημα παιχνίδια του το Ιράν δεν έχανε στο πρώτο ημίχρονο και το να μείνει τώρα στο «Χ» στο εν λόγω διάστημα με το Βέλγιο δεν είναι απίθανο σενάριο.

Στην προηγούμενη παρουσία της σε Μουντιάλ, το 2010, η Νέα Ζηλανδία έφερε τρεις ισοπαλίες και έμεινε στη φάση των ομίλων. Φέτος ξεκίνησε ξανά με «Χ», προηγούμενη δύο φορές του Ιράν και ευελπιστώντας στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στην άλλη της συμμετοχή στη διοργάνωση, το 1982, είχε γνωρίσει τρεις ήττες. Τα 25 τελευταία παιχνίδια της είχαν γκολ, απουσιάζει επομένως το 0-0 από αυτά. Η Αίγυπτος είχε καλό πρόσωπο απέναντι στο Βέλγιο και φιλοδοξεί να βρεθεί στους «32» του τουρνουά έπειτα από το 0-0-3 που παρουσίασε στην προηγούμενη συμμετοχή της στη διοργάνωση, το 2018. Ο Σαλάχ, ο οποίος έπαιξε μια 9ετία στη Λίβερπουλ πριν αποχωρήσει τον περασμένο μήνα, και ο Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι αποτελούν τα δύο αστέρια της ομάδας, τα οποία βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα του Χοσάμ Χασάν στο ματς με το Βέλγιο.

Δύο ήττες στα 13 τελευταία παιχνίδια της έχει η Αίγυπτος, η οποία διαθέτει δύο σπουδαίους επιθετικούς. Αποτελεσματική εμφανίστηκε η Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα και πιθανότατα να συνεισφέρει στο θέαμα.

137. ΒΕΛΓΙΟ - ΙΡΑΝ Χ ημ. 2,55

139. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2&G 3,80



