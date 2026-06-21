Euroleague για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς: «Εκεί που έχτισε μία δυναστεία» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έτσι... έριξε την βόμβα της επιστροφής του. Έντεκα λέξεις ήταν αρκετές για να ανακοινώσει η «πράσινη» ΚΑΕ την έναρξη της συνεργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Φυσικά, η Euroleague δεν θα μπορούσε να μην αντιδράση σε αυτή την εξέλιξη. Στους λογαριασμούς της στα social media δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο γραφικό του θρυλικού προπονητή και έγραψε: «ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκού, εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια».
Δείτε την ανάρτηση:
HE IS BACK.— EuroLeague (@EuroLeague) June 21, 2026
⭐️ The legendary Željko Obradović returns to @Paobcgr, where he built a dynasty and lifted countless trophies. pic.twitter.com/8yr7FmfCBo