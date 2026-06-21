Φιορεντίνα: Υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ντε Χεά ο Μανδάς

Ρεπορτάζ του Νικολό Σίρα υποστηρίζει πως ο Χρήστος Μανδάς αποτελεί έναν από τους υποψηφίους τερματοφύλακες που σκέφτονται οι άνθρωποι της Φιορεντίνα για αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Έλληνας πορτιέρε είναι πολύ πιθανό να μην παραμείνει στην Αγγλία και την Μπόρνμουθ, στην οποία βρίσκεται ως δανεικός από την Λάτσιο.



Ωστόσο, το σενάριο επιστροφής στην Ιταλία συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες και δεν αφορά μόνο την ομάδα της Ρώμης, στην οποία και ανήκει.

Η Φιορεντίνα φαίνεται να βρίσκεται σε σκέψεις απόκτησης του, με τους ανθρώπους της να έχουν σχηματίσει θετική άποψη για τον ίδιο, προορίζοντας τον ως αντικαταστάτη του Ντε Χέα, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.