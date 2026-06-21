Και πριν 32 χρόνια, cooling brakes ήθελαν!

Στο Μουντιάλ της Αμερικής του 1994, όπου μετείχε για πρώτη φορά και η εθνική μας ομάδα, οι διοργανωτές ενημέρωσαν τη FIFA ότι θέλουν να συζητήσουν ένα πολύ σημαντικό θέμα πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Γράφει ο Κ.Θωμαΐδης.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα είχαν απαιτήσει τότε να διακόπτεται για τρία λεπτά το κάθε ημίχρονο, στο ενδιάμεσό του, για να φιλοξενούν διαφημίσεις. Οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβαλαν τα γέλια. Ξεκαθάρισαν στους Αμερικανούς ότι διαφημίσεις δεν μπορούν να μεταδοθούν ακόμη και αν συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας σοβαρός τραυματισμός τερματοφύλακα που ουσιαστικά σημαίνει βέβαιη διακοπή. Μάλιστα απείλησαν με σοβαρότατες κυρώσεις όποιο τηλεοπτικό δίκτυο επιχειρήσει να παραβιάσει αυτόν τον κανόνα.

Οι διοργανωτές επέμεναν φορτικά, αλλά η FIFAήταν αμετάπειστη. «Δεν θα μετατρέψουμε το ποδόσφαιρο σε ΝΒΑ», αποφάνθηκαν.

Εκείνη την εποχή η αμερικανική τεχνογνωσία ήταν τέτοια που βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να ικανοποιήσει (έστω σε μικρότερο βαθμό) τους χορηγούς. Εγιναν δύο διαφορετικές τηλεοπτικές παραγωγές, μία για τις ΗΠΑ και μία για τον υπόλοιπο κόσμο. Στην παραγωγή της οικοδέσποινας τα διαφημιστικά γραφικά κατά τη διάρκεια των ριπλέι έδιναν και έπαιρναν.

Το αμερικανικό εμπορικό όνειρο έμελλε να γίνει πραγματικότητα μετά από 32 χρόνια! Η FIFA καθιέρωσε για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ δύο υποχρεωτικά τρίλεπτα διαλλείματα ανά αγώνα, ένα σε κάθε ημίχρονο.

Η αιτιολογία;

Η προστασία των ποδοσφαιριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία του καλοκαιριού στη Βόρεια Αμερική.

Ελάχιστοι τους πίστεψαν. Ηδη η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τα περίφημα cooling brakes ή διαλλείματα ενυδάτωσης διακόπτουν το ρυθμό του ματς και εξυπηρετούν κυρίως εμπορικούς σκοπούς, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προβάλλουν πολύ περισσότερες διαφημίσεις.

Στον αγώνα Αγγλίας – Κροατίας οι ποδοσφαιρόφιλοι είχαν προαναγγείλει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα προχωρούσαν σε μαζικές διαμαρτυρίες. Το έκαναν. Εντονες αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις εξέδρες και των δύο ομάδων όταν ο Γάλλος ρέφερι Κλεμάν Τουρπέν σφύριξε το πρώτο διάλλειμα ενυδάτωσης στο 23’.

Στην αναμέτρηση Γκάνας – Παναμά υπήρχαν χαμηλές θερμοκρασίες και έπεφτε βροχή. Τα cooling brakes έγιναν κανονικά και οι φίλαθλοι ξέσπασαν πάλι σε αποδοκιμασίες. Μάλιστα ο προπονητής του Παναμά Τόμας Κρίστιανσεν παρατήρησε μετά τη λήξη του αγώνα ότι δεν έκανε ζέστη και πως τελικά το ποδόσφαιρο αποδέχεται αυτά που απαιτεί η τηλεόραση, η οποία πληρώνει για όλα.

Και στον αγώνα Νορβηγίας – Ιράκ, στη Βοστώνη, η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά τα διαλλείματα ενυδάτωσης έγιναν με βάση τις προβλέψεις, η FIFA υπερασπίστηκε το μέτρο τια λόγους υγείας και ασφάλειας, αλλά οι θεατές έχουν πάρει χαμπάρι για ποιο λόγο εφαρμόστηκε. Μένει να αποδεχτούμε ότι το Μουντιάλ έχει γίνει ένα τεράστιο τηλεοπτικό θέαμα και διαπνέεται από στυγνούς επιχειρηματικούς όρους. Φυσικά δεν θα το δεχτούν ποτέ τα δισεκατομμύρια εραστών του αθλήματος που δεν προσπορίζονται οφέλη για να το αγαπούν.

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