Γυναικοκτονία στα Χανιά: «Τσακωθήκαμε και την τραυμάτισα με μαχαίρι» – Τι υποστήριξε ο 43χρονος

Για καβγά που οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι κάνει λόγο ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας στα Χανιά, χωρίς να πείθει τις αρχές.



Τσακώθηκαν, την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, έβαλε τη σορό της σε σακούλα και με το αυτοκίνητό του τη μετέφερε σε χωράφι, όπου την έθαψε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Αυτό φέρεται να είπε στις Αρχές ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο ενοικιαστής, ο καβγάς ξεκίνησε για φθορές που είχαν προκληθεί στο σπίτι.

Μετά από μια δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

«Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να είπε ο άνδρας, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε και το σημείο όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα στο θώρακα από μαχαίρι, καθώς και χτύπημα στο κεφάλι.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ στον χώρο πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς και αρμόδια συνεργεία, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν πείθει τις Αρχές ο 43χρονος – Ερευνάται σεξουαλικό κίνητρο

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στον αποκλεισμό άλλων πιθανών σεναρίων όσο και σε ευρήματα που προέκυψαν από τις έρευνες στην κατοικία όπου φέρεται να βρέθηκε η 45χρονη λίγο πριν εξαφανιστεί.

Τα ίχνη αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του καθ’ ομολογίαν δράστη

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρούνταν τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος όσο και στο αυτοκίνητό του. Είχε μάλιστα βρεθεί, μεγάλη κηλίδα αίματος που βρέθηκε σε σφουγγαρίστρα μέσα στο διαμέρισμα, καθώς οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξέταζαν αν ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αξιολογούν και άλλα βιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του διαμερίσματος, ενώ εξετάζονται και οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο όχημα του 43χρονου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πηγή: news247.gr