Καμαρά: «Από τον Γενάρη ήθελα να έρθω στον Παναθηναϊκό, πρέπει να τον επαναφέρουμε στην κορυφή»

Ως την καλύτερη επιλογή για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά, δίνοντας το σύνθημα για την κατάκτηση τίτλων με το Τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα είπε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος μέσος στο PAO TV:

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τον Ιανουάριο ήθελαν να έρθω.

Ήθελα απλώς να ολοκληρώσω τη σεζόν με την παλιά μου ομάδα κι αυτό έκανα. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Παναθηναϊκό και ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους.

Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή, μίλησα με τον προπονητή και έχουν μεγάλη φιλοδοξία, ξέρετε, οπότε έψαχνα για μια νέα πρόκληση. Και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή. Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Αυτή είναι η αποστολή μας. Οπότε θα κάνουμε το μέγιστο. Πήρα την απόφασή μου, αφού μίλησα με τον προπονητή.

Μου έδωσε και πολλή παρακίνηση. Και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την επιλογή. Από τον Ιανουάριο, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο, ξέρετε, ήθελα να ολοκληρώσω τη σεζόν μου.

Οπότε αυτό το καλοκαίρι έψαχνα για μια νέα πρόκληση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, όπως είπα. Και πήρα την απόφασή μου ίσως πριν από μία εβδομάδα.

Και δεν έχω καμία αμφιβολία, είμαι σίγουρος ότι θέλω να είμαι εδώ. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα και απλώς να είμαστε στην κορυφή στο τέλος της σεζόν. Κανείς δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με τον Παναθηναϊκό.

Οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, όπως είπα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Ως ποδοσφαιριστής, θα έλεγα ότι είμαι σκληρά εργαζόμενος.

Είμαι δυνατός. Τεχνικά είμαι καλός. Μου αρέσει να έχω την μπάλα για να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Ναι, μίλησα με τον προπονητή. Με ξέρει πολύ καλά και θα με βοηθήσει να βελτιωθώ σε όλους τους τομείς, γιατί είμαι 23 ετών.

Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Οπότε είναι μια καλή πρόκληση. Θα με βοηθήσει και σίγουρα θα βοηθήσω κι εγώ την ομάδα.

Φυσικά, ξέρω για την ατμόσφαιρα, τους φιλάθλους. Είναι απίστευτο. Τους έχω δει.

Είχα πολλά μηνύματα στο Instagram, ξέρετε, μου έδειξαν πολλή αγάπη. Οπότε ανυπομονώ να τους το ανταποδώσω στο γήπεδο. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να βελτιωθώ ως παίκτης, να παίξω όσο περισσότερα παιχνίδια μπορώ.

Και μετά σίγουρα θα πάμε για τον τίτλο, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να προκριθούμε στο Conference League. Θα κάνουμε το μέγιστο, παιχνίδι με παιχνίδι, και μετά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη διοργάνωση.

Οπότε θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».