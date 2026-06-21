Η Ιταλία, η Δανία και η Ελλάδα θα μας έδιναν μια ιστορία σαν του Κουρασάο;

Είμαστε βέβαιοι ότι η Ιταλία, η Δανία ή η Ελλάδα θα συζητιούνταν περισσότερο από το Κουρασάο; Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Μια εποχή, όχι πολύ μακρινή, ο κόσμος πήγαινε στην παραλία με μία (και δύο καμιά φορά) εφημερίδα κάτω από τη μασχάλη. Την άνοιγε ανάμεσα στις βουτιές, γέμιζε τις σελίδες με άμμο και κάπου ανάμεσα στα αθλητικά, στα πολιτικά και στα σταυρόλεξα ανακάλυπτε μια ιστορία από το Μουντιάλ. Σήμερα οι εφημερίδες έχουν δώσει τη θέση τους -δυστυχώς εννοείται- στα κινητά και στα tablets. Το σκηνικό άλλαξε, αλλά η ανάγκη για καλές ιστορίες παραμένει ίδια κι αν υπάρχει μια διοργάνωση που εξακολουθεί να τις παράγει σε βιομηχανική κλίμακα, αυτή είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το παγκόσμιο εργοστάσιο ιστοριών...

Πριν από κάμποσους μήνες η μεγάλη κουβέντα αφορούσε τη διεύρυνση του Μουντιάλ στις 48 ομάδες από 32. Αρκετοί υποστήριζαν ότι η Ευρώπη αδικείται, ότι χώρες με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση μένουν εκτός, ενώ τη θέση τους παίρνουν ομάδες που μέχρι πρότινος δεν φανταζόμασταν καν σε τελική φάση World Cup. Δεν θα προσποιηθώ ότι δεν καταλάβαινα το επιχείρημα, από τη στιγμή που βλέπω ότι η Ιταλία, η Δανία, η Σερβία ή η Ελλάδα μας δεν βρίσκονται στη διοργάνωση, ενώ συμμετέχουν χώρες όπως το Κουρασάο ή το Πράσινο Ακρωτήρι. Είναι σωστή η ισορροπία; Όλοι αυτό αναρωτιόμαστε.

Από την άλλη, όσο περνούν οι μέρες του τουρνουά, πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται κάτι διαφορετικό. Μήπως τελικά αυτό που κάνει το Μουντιάλ μοναδικό δεν είναι μόνο οι καλύτερες ομάδες του κόσμου, αλλά και οι ιστορίες που γεννιούνται μέσα του; Γιατί, εδώ που τα λέμε, το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν ποτέ ένα αμιγώς ποδοσφαιρικό Champions League εθνικών ομάδων. Αν ήταν έτσι, θα μαζεύαμε τις ισχυρότερες χώρες, θα παίζαμε τα παιχνίδια και θα τελειώναμε εκεί. Το Μουντιάλ ήταν πάντα κάτι περισσότερο. Ήταν ένας μήνας κατά τον οποίο ολόκληρος ο πλανήτης ανακάλυπτε μαζί ανθρώπους, χώρες και ιστορίες που λίγες εβδομάδες πριν αγνοούσε.

Σκεφτείτε πόσοι θυμούνται ακόμη το Περού του Τεόφιλο Κουμπίγιας. Πόσοι θυμούνται τον Ροζέ Μιλά να χορεύει δίπλα στο σημαιάκι του κόρνερ το 1990. Πόσοι θυμούνται τη Σενεγάλη που νίκησε τη Γαλλία το 2002, την Κόστα Ρίκα που διέλυσε όλα τα προγνωστικά το 2014 ή το Μαρόκο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά το 2022. Καμία από αυτές τις ιστορίες δεν ήταν η πιο λογική εξέλιξη των πραγμάτων και καμία δεν προέκυπτε από τα rankings και τις χρηματιστηριακές αξίες των ρόστερ. Και γι' αυτό ακριβώς έμειναν στην ιστορία.

Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, πόσοι από εμάς γνωρίζαμε πού βρίσκεται το Πράσινο Ακρωτήρι; Πόσοι θα μπορούσαν να το εντοπίσουν στον χάρτη χωρίς να καταφύγουν στο Google; Ενα βράδυ, όμως, αρκούσε για να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο. Το ίδιο ισχύει για το ηρωικό Κουρασάο, ένα μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής που βρέθηκε ξαφνικά να παίζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του αθλήματος. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους παίκτες του θα γίνει παγκόσμιος σταρ και δεν το νομίζω, έτσι όπως ξενυχτησα και είδα το ματς, με φωτεινή εξαίρεση τον Ρουμ που παρέμεινε... ξεκλείδωτος. Ξέρω όμως ότι εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν την ύπαρξη της χώρας τους μέσα από το ποδόσφαιρο.

Ίσως μάλιστα να είναι η ουσία του Μουντιάλ. Το γεγονός ότι παρακολουθούμε ένα ντοκιμαντέρ να γράφεται σε πραγματικό χρόνο. Την ώρα που βλέπουμε τους αγώνες, κάπου, ίσως, μια κάμερα ακολουθεί αυτές τις αποστολές, καταγράφει τις στιγμές τους, τις αγωνίες τους, τα γέλια και τα δάκρυά τους. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν σε έναν ή δύο χρόνια ή παραμονές της επόμενης διοργάνωσης το 2030 στην Ιβηρική Χερσόνησο, δούμε στο Netflix μια σειρά για κάποια από αυτές τις ομάδες (ή και ολόκληρη τη διοργάνωση βέβαια) και ανακαλύψουμε ιστορίες που σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.

Πάμε τωρα στο ενοχλητικό ερώτημα του τίτλου. Η Ιταλία, η Δανία, η Σερβία ή ακόμη και η Ελλάδα θα μας έδιναν μια ιστορία σαν του Κουρασάο; Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Ίσως ναι, ίσως όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα ήθελα να βρίσκονται κι αυτές στην οθόνη μου. Ειδικά η Ελλάδα. Όταν βλέπω ορισμένες από τις ομάδες που συμμετέχουν, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι ότι μια Γαλανόλευκη με τον Καρέτσα, τον Κωστούλα, τον Τζόλη και τον Κωνσταντέλια άξιζε να βρίσκεται στη μεγάλη διοργάνωση.

Από την άλλη, αν υπάρχει μια χώρα που δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει με συγκατάβαση τα ποδοσφαιρικά παραμύθια, είναι η δική μας. Το καλοκαίρι του 2004 η Ελλάδα έγραψε το πιο απρόσμενο και όμορφο παραμύθι που γνώρισε ποτέ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κανείς δεν το περίμενε αλλά συνέβη.

Μάλλον γι' αυτό τελικά δεν με ενοχλεί τόσο να βλέπω το Κουρασάο ή το Πράσινο Ακρωτήρι σε ένα Μουντιάλ. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερες ομάδες από την Ιταλία ή την Ελλάδα, σημαίνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι μια διοργάνωση των ισχυρών, είναι και μια γιορτή του απρόβλεπτου. Αν υπάρχει κάτι που μας έχει διδάξει η ιστορία του ποδοσφαίρου, είναι ότι οι ιστορίες που θυμόμαστε περισσότερο είναι συνήθως εκείνες που κανείς δεν περίμενε να γραφτούν.

ΥΓ. Κάποτε, ένας φίλος που δεν είναι τώρα μαζί μας αλλά πάντα τον σκέφτομαι ειδικά τέτοιες μέρες του καλοκαιριού, είχε πει περιγράφοντας αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002: «Το Μουντιάλ, είναι χρώματα, φαντασία και μπρίο». Πόσο μπροστά...

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