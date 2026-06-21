Πάτρα: Στο νοσοκομείο 7 μηνών βρέφος με κατάγμα και τραύματα – Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Βρέφος επτά μηνών νοσηλεύεται από το Σάββατο (20/06/2026) στην Πάτρα, φέροντας κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι.

Οι θεράποντες ιατροί έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, καθώς η κατάσταση του παιδιού εγείρει σοβαρές υποψίες ότι έχει κακοποιηθεί.

Η εισαγωγή του βρέφους Ρομά έγινε το Σάββατο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές του νοσοκομείου στο thebest.gr, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματα δεν είναι συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρει το τοπικό σάιτ, η Υπηρεσία Ασφαλείας ενημερώθηκε για την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.

Πηγή: tanea.gr