«Ο Άρης Betsson πήρε κορυφαίο ταλέντο από τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Άρης Betsson φέρεται να απέκτησε τον Ντιμίτριε Πούρτιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε ένα μεγάλο ταλέντο από τον Άρη Betsson, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σερβία! Πιο συγκεκριμένα, το «Telegraf» αναφέρει πως ο νεαρός παίκτης έλαβε μία «χρυσή» πρόταση από τους Θεσσαλονικείς και δεν μπόρεσε να την αρνηθεί.

Ο Σέρβος αναμένεται να ενταχθεί στις ακαδημίες της ελληνικής ομάδας και τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του Άρη Betsson.

«Πλέον ο Ντιμίτριε Πούρτιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα και, όπως αποκαλύπτει το Telegraf, ο βασικός λόγος είναι η εξαιρετικά πλουσιοπάροχη πρόταση που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του από την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα. Προφανώς, με αυτόν τον τρόπο ο Άρης έδειξε ότι σχεδιάζει μεγάλα πράγματα για το μέλλον και πως η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελεί απλώς ένα κομμάτι της οικοδόμησης μιας ομάδας που θέλει να μπει στην EuroLeague το συντομότερο δυνατό» αναφέρει το δημοσίευμα.