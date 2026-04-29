Σερέλης: «Είχαμε δείξει στα παιδιά το 62-66 της Μπαρτσελόνα στη Βαλένθια»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μίλησε για το break του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια αλλά και το ματς των «νυχτερίδων» με την Μπαρτσελόνα που αποτέλεσε οδηγός για τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη κάμερα της Nova:

Για το ότι ο Παναθηναϊκός κράτησε σε χαμηλό σκορ την Βαλένθια: «Κοίταξε, είναι μια από τις κουβέντες που έχουμε κάνει με τα παιδιά και είχαμε δείξει και κάποια παιχνίδια. Και η Μπαρτσελόνα εδώ πέρα έχει κερδίσει με 62-66. Ήταν ένα από τα παιχνίδια το οποίο το είχαμε δει πολύ καλά και έχουμε δείξει πάρα πολλές φάσεις από αυτό το παιχνίδι στους παίκτες.

Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα πάει το σκορ και πού θα καταλήξει, αλλά σίγουρα ο τρόπος που παίξαμε και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, θα πω στην αρχή στην επίθεσή μας και από εκεί και πέρα και στην άμυνά μας, ήταν ένας τρόπος ο οποίος πλησίαζε κατά αυτά που ζητάμε σε σχέση με την ομάδα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε»

Για την εμπειρία των παικτών στα playoffs: «Κοίτα, εμείς που ήμασταν μια πολύ έμπειρη ομάδα και τα δύο προηγούμενα χρόνια που είχαμε πλειονέκτημα έδρας, την πρώτη αγωνιστική είχαμε χάσει το παιχνίδι. Προφανώς όταν αγωνίζεσαι όλο το χρόνο και έχεις το πλεονέκτημα έδρας, το πρώτο παιχνίδι πάντα είναι πολύ δύσκολο, βαραίνουν τα πόδια σου για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τη Βαλένθια. Η απειρία ενδεχομένως κάποιων παιδιών ή η πρώτη φορά γιατί είναι όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός, μπορεί να έπαιξε ρόλο, αλλά η Βαλένθια είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξε το ρυθμό της.

Εμείς λοιπόν θέλαμε στην ουσία να την προβληματίσουμε μέσα από την άμυνά μας, ώστε όταν γίνουν αυτά τα σουτ, γιατί δεν γίνεται με τον τρόπο που παίζουν και με την ταχύτητα που έχουν οι να μην βρούνε κάποια σουτ, όπως είπες και εσύ και κάποια σποτ σουτ που είναι πάρα πολύ καλή, η καλύτερη στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι, είτε να είναι μετά από αρκετή σκέψη, να το πω έτσι, είτε μετά από αρκετή κούραση. Να μην είναι εύκολα με λίγα λόγια αυτά τα σουτ. Το καταφέραμε σε ένα αρκετά καλό διάστημα, όμως είναι απλά η πρώτη νίκη. Χρειαζόμαστε άλλες δύο νίκες.

Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, να είμαστε πάρα πολύ καλοί στην άμυνά μας, διότι και εκτός έδρας, θα σου υπενθυμίσω, αν και πάω πολύ μακριά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που εκτός έδρας σκοράρει περισσότερο από ό,τι στην έδρα της. Οπότε βήμα-βήμα, να είμαστε πολύ καλοί και στο επόμενο παιχνίδι για να δούμε πόσο θα καταλήξει και μετά να δούμε τι θα γίνει».

Για το πώς θα ανεβάσει ο Παναθηναϊκός την δική του παραγωγή: «Θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο καλύτερα τις pick and roll καταστάσεις της Βαλένθια, ενδεχομένως κάποιες στιγμές να κυκλοφορήσουμε λίγο πιο γρήγορα την μπάλα και να είμαστε λίγο λιγότερο διστακτικοί. Νομίζω ότι σήμερα, ίσως και από την κούραση που είχαμε, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αμυντικά και ενεργειακά, στο τέταρτο δεκάλεπτο κυρίως, αλλά και γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε κάποιες φάσεις να εκτελέσουμε και ήμασταν λίγο πιο διστακτικοί. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε διστακτικοί, να πιστέψουμε στα σουτ μας και ενεργειακά να είμαστε όπως πρέπει για να πάρουμε το ματς».