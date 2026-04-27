Αταμάν: «Μεγάλη απώλεια για εμάς ο Σλούκας αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια στάθηκε στην απώλεια του Κώστα Σλούκα, αλλά τόνισε πως δεν είναι ώρα για δικαιολογίες. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τα play-off και την σειρά με την Βαλένθια: «Είναι η ώρα για τα play-off. Όλοι θα παίξουν με τα συστήματά τους. Η Βαλένθια το έκανε πολύ καλά, αλλά ακόμα και με αυτό το σύστημα έχασε πολλά ματς. Έχουμε το σύστημά μας. Είναι σημαντικό το πώς θα λειτουργήσει το σύστημά σου την μέρα του αγώνα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Μας ξέρουν πολύ καλά, τους ξέρουμε πολύ καλά. Τώρα, οι παίκτες στο παρκέ θα παλέψουν για την πρώτη νίκη».

Για τον Σλούκα: «Ο Κώστας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο και τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση σήμερα και μετά την μαγνητική οι γιατροί είπαν ότι σε αυτά τα δύο ματς είναι αδύνατο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς αλλά πιστεύω ότι έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες. Ακόμα και αν παίξεις με 7-8 παίκτες... Η Μονακό με 8 παίκτες, έκαναν το step-up και πέρασε στα play-offs. Δεν είναι ώρα να σκεφτείς ποιοι θα λείπουν αλλά είναι η ώρα να προετοιμάσεις όσους θα παίξουν να είναι έτοιμοι να παλέψουν. Ελπίζω πως ο Κώστας Σλούκας θα είναι έτοιμος για τα ματς στην Αθήνα».

Για το αν μετράει η εμπειρία: «Όχι. Είναι μονά παιχνίδια. Για τους παίκτες είτε παίζεις στα πλέι-οφ είτε απλά ένα ματς… Όλα τα ματς φέτος ήταν ανταγωνιστικά. Η Βαλενθία έχει πολύ καλή χημεία, παίζει πολύ καλά. Κάναμε μερικά καλά παιχνίδια στην σεζόν, κερδίσαμε εκτός έδρας κόντρα σε ομάδες που τερμάτισαν στην 8άδα. Θα είναι σημαντική η εμφάνιση την μέρα του αγώνα. Φυσικά και οι δύο ομάδες, όλοι οι παίκτες, θέλουν να κερδίσουν. Το καλό είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τρία ματς για να περάσεις στο Final-Four ή χάνεις τρία ματς και αποκλείεσαι. Οπότε δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποιοι παίκτες και προπονητές, γιατί δεν είναι μόνο οι παίκτες, μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σε μονό ματς μπορεί να σκεφτείς κάμια στρατηγική, να υπάρχει τύχη, κάποιος τραυματισμός. Τώρα είναι τρία ματς. Πρέπει να το αξίζουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε αυτά τα τρία ματς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Συγκεντρωνόμαστε στο να κερδίσουμε το πρώτο ματς. Αλλά είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, η σειρά θα συνεχιστεί. Μόνο όποιος κερδίσει τρία ματς θα περάσει στο Final-Four».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν είχε σπασμούς στην μέση τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά σήμερα προπονήθηκε. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος, κανένα πρόβλημα».

Για το αν έχει ετοιμάσει κάποια καινούργια τακτική: «Δεν πιστεύω ότι οι τακτικές θα κερδίσουν την σειρά. Οι παίκτες θα κερδίσουν την σειρά. Έχω 100% εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που παίζουμε τρία χρόνια».