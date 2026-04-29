Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ναν, Σορτς και Λεσόρ έφεραν το break - Kλειδί ο Γκριγκόνις

Ο Παναθηναϊκός με ψυχή, καρδιά και μαεστρικό πλάνο από τον Αταμάν έκανε το break στη Βαλένθια με τους Ναν, Σορτς και Λεσόρ να ξεχωρίζουν. Κλειδί ο Γκριγκόνις.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Είχε καθαρό μυαλό και αυτοπεποίθηση από την αρχή και φαινόταν πως θα κάνει τη διαφορά. Κινήθηκε σε ρηχά νερά για τρία δεκάλεπτα, όμως στο φινάλε βγήκε μπροστά και πήρε πρωτοβουλίες. Είχε 12 πόντους (4/11 διπ., 4/4 βολές), 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ, χωρίς λάθος. Βαθμός: 9

Τζέντι Όσμαν: Επιθετικά δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι και είχε μόλις 2 πόντους κι αυτούς με βολές (2/3). Βοήθησε στην εκκίνηση του ματς με τα ριμπάουντ και την άμυνά του και στο φινάλε με τον ίδιο τρόπο. Τελείωσε με 7 «σκουπίδια», 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Επιθετικά μπορεί πολλά περισσότερα από τους 5 πόντους (1/2 διπ., 1/4 τριπ.), αλλά στην άμυνα ήταν θετικός και αυτός που έπαιξε την τελευταία που έφερε τη νίκη. Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 6

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν του πήγε καθόλου το ματς κι έπαιξε μόλις 4:40. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Δεν ξεκίνησε καλά στην αναμέτρηση, αλλά στο φινάλε ήταν εκεί με τις άμυνές του. Επιθετικά πήρε κακές αποφάσεις με 2 πόντους (1/4 διπ.), αλλά είχε 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Μπήκε αφηνιασμένος στο παιχνίδι με 12 πόντους στην πρώτη περίοδο και ήταν λογικό στη συνέχεια να αναζητά βοήθεια στο σκορ, αφού όλη η άμυνα της Βαλένθια προσαρμόστηκε πάνω του. Στα κρίσιμα ήταν προφανώς εκεί και η δική του βολή έκρινε το ματς. Είχε 21 πόντους (5/8 διπ., 3/10 τριπ., 2/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Ματίας Λεσόρ: Έδωσε πολλές βοήθειες και στην επίθεση και στα ριμπάουντ. Είχε 12 πόντους (4/6 διπ., 4/6 βολές) και 7 «σκουπίδια» με 1 ασίστ και 1 λάθος και ήταν από τους πρωταγωνιστές. Βαθμός: 9

Bασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Kένεθ Φαρίντ: Δεν του πήγε το ματς. Δεν έδωσε λύσεις με 0/1 δίποντα και μόλις 1 ριμπάουντ σε 8:05 λεπτά. Βαθμός: 3

Μάριους Γκριγκόνις: Το... κρυφό χαρτί το Αταμάν, με τον Λιθουανό άσο να πατάει παρκέ και να κάνει τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο με 7 πόντους (2/3 διπ., 1/2 τριπ.), έχοντας ακόμα στο ματς 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κομβικός και πάλι, παίζοντας και στο «5», χωρίς να χάσει σουτ (7π., 2/2 διπ., 1/1 τριπ.), με 5 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος, αλλά και πολλή δουλειά στην άμυνα που δεν φαίνεται στους αριθμούς. Βαθμός: 7

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -