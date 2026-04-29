Η αρχηγική κίνηση του Σλούκα πριν το Game 1 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια

Ο Κώστας Σλούκας μπορεί να μην ήταν σε θέση να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αναμέτρηση με την Βαλένθια, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, ωστόσο προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του SDNA, «Magic Euroleague», o αρχηγός του Τριφυλλιού λίγο πριν την έναρξη του Game 1 με την Βαλένθια στην «Roig Arena» μίλησε στους συμπαίκτες του μέσω βιντεοκλήσης.

Ο Σλούκας εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους συμπαίκτες του και τους τόνισε ότι μπορούν να κάνουν το break, όπως και έγινε, με τον έμπειρο γκαρντ να επιδεικνύει για ακόμη μια φορά τις ηγετικές του ικανότητες.

Mε αυτή την κίνηση ο Σλούκας θέλησε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του και να τους δείξει ότι είναι δίπλα τους, παρά την ατυχία που τον έπληξε με τον τραυματισμό του.