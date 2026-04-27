Χειρουργείται στις 8 το πρωί ο Σλούκας - Στόχος η συμμετοχή του στο F4 αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός

Ο αρχηγός του τριφυλλιού ζήτησε να χειρουργηθεί άμεσα για να επισπευθεί η διαδικασία αποκατάστασης του, με στόχο το F4 και τους τελικούς.

Ο Σλούκας θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου στις 8 το πρωί της Τρίτης και θα υποβληθεί σε καθαρισμό στον έξω μηνίσκο στο αριστερό γόνατο.

Στη συνέχεια, με βάση τον ιατρικό προγραμματισμό, αμέσως μετά την επέμβαση, τις μεσημεριανές ώρες, ο Σλούκας θα πάρει εξιτήριο και προς το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει η διαδικασία θεραπείας και σταδιακής επιστροφής του.

Μια επέμβαση που στον ιατρικό κόσμο θεωρείται ρουτίνας και απαιτείται περίπου ένα 20ημερο για να μπορέσει ένας αθλητής να προπονηθεί κανονικά.

Αυτό σημαίνει πως η επιστροφή του οριοθετείται ανάμεσα σε 3 και 4 εβδομάδες εφόσον κυλήσει ομαλά η αποκατάσταση της υγείας του.

Την επέμβαση θα πραγματοποιήσουν ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Τριανταφυλλόπουλος αλλά και ο επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ.Χύσσας.

Στόχος του αρχηγού αλλά και του ιατρικού τιμ είναι να προλάβει να συμμετάσχει στο F4 της Αθήνας εφόσον φυσικά καταφέρει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα στη σύνθεση του που έχει τεθεί οριστικά νοκ άουτ από όλη τη σειρά με τη Βαλένθια.