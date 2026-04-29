Η τρομερή άμυνα του Παναθηναϊκού και το κλέψιμο του Χέις-Ντέιβις που «σφράγισε» το break (vids)

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια (67-68), στο Game 1 των playoffs της Euroleague, με τους παίκτες του Τριφυλλιού να βγάζουν τρομερή άμυνα στο φινάλε του αγώνα.

Στα 2.1 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, οι Όσμαν-Χέις Ντέιβις έκαναν τρομερό double team στον Μοντέρο στην επαναφορά, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Τριφυλλιού να κλέβει την μπάλα.

Αυτή η φάση, σφράγισε το break του Παναθηναϊκού, που πλέον έχει πάρει το προβάδισμα στη σειρά με τους Ισπανούς.

