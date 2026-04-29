Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ναν αποφασίζει και ο Παναθηναϊκός χτυπάει πρώτος»

Ο Παναθηναϊκός με εκπληκτική εμφάνιση «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια επικρατώντας με 67-68, κάνοντας το 0-1 στη σειρά, με τα ισπανικά ΜΜΕ να στέκονται στην εμφάνιση του Κέντρικ Ναν και την απειρία των «νυχτερίδων».

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν καθοριστικός στη μεγάλη νίκη που πανηγύρισε το Τριφύλλι, κάτι που δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο από τα ισπανικά media, με τον τίτλο της Mundo Deportivo να είναι χαρακτηριστικός.

«Ο Ναν αποφασίσει και ο Παναθηναϊκός χτυπάει πρώτος στην Roig Arena», ανέφερε ο τίτλος της καταλανικής εφημερίδας, με τους Ισπανούς να στέκονται και στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο του Τριφυλλιού.

Η Μαδριλένικη «AS» από την πλευρά της στάθηκε στην απειρία της Βαλένθια σε επίπεδο playoffs, αναφέροντας ότι οι «νυχτερίδες» πλήρωσαν το τίμημα απέναντι σε μια ομάδα με τεράστια εμπειρία.

Τέλος, η Marca στάθηκε στο τακτικό πλάνο που είχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια, αποθεώνοντας και τον Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας ότι δεν έχει κερδίσει τυχαία τρεις Ευρωλίγκες.