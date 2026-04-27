Όταν παίζεις χωρίς τον Σλούκα, ΠΑΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΛΟΥΚΑ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το αγωνιστικό δράμα που πρέπει ο Παναθηναϊκός να μετατρέψει σε μέγα αγωνιστικό κίνητρο στη Βαλένθια.

Θαρρώ πως οι περισσότεροι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν πέσει σε κατάθλιψη από την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα χάσει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια. Να τους θεωρήσω υπερβολικούς; Δεν γίνεται. Βίωσαν πέρυσι το δράμα με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, γεγονός που ΔΙΕΛΥΣΕ τον 7στερο. Ο Παναθηναϊκός δεν συνήλθε ποτέ και αυτό δεν τελείωσε στην περσινή σεζόν αλλά συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα και στην εφετινή Ευρωλίγκα.

Τώρα δράμα back to back. Ο αρχηγός, ο ηγέτης, ο άνθρωπος που έφερε ξανά τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης το 2024, αυτός που στα 36 του κάνει (ξανά) σπέσιαλ σεζόν, προδόθηκε από το γόνατό του. Κι αντί να είναι σημαιοφόρος στις μάχες με τη Βαλένθια, θα μπει στο χειρουργείο για αρθροσκόπηση. Τέτοια "κατάρα" δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί άνθρωπος στον Επτάστερο.

Και τώρα, δηλαδή, τι; Να τα παρατήσουν; Να πετάξουν λευκή πετσέτα; Να πάνε στη Βαλένθια να κλάψουν τη μοίρα τους; Αξίζει αυτό στον Παναθηναϊκό των 7 αστεριών; Αν το πει κάποιος στον Σλούκα θα ακούσει... ΤΑ μπινελίκια!

Αν θέλουν πραγματικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού να τιμήσουν τον αρχηγό τους, πρέπει ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΑΠΟΨΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ! Να είναι 12 "Σλούκες καμικάζι". Να καταθέσουν την κλάση και τον ιδρώτα αφιερωμένη στον αρχηγό τους. Να φωνάζουν σε κάθε μπάλα "(Και) Για σένα Κώστα". Ναι, έτσι θα τον κάνουν να νοιώσει λιγότερο πόνο και στεναχώρια που δεν είναι μαζί τους.

Δεν παίζει με αντίπαλο τους... Λέικερς ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια πρόσφερε -δίχως αμφιβολία- το πιο γοητευτικό μπάσκετ της κανονικής διάρκειας, όμως, μην τρελαθούμε, δεν είναι αχτύπητη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κατεβάσει τον "τρελό" ρυθμό της και κυρίως να ελέγξει τα αμυντικά ριμπάουντ. Να της απαγορεύσει τις δεύτερες επιθέσεις, αυτές που τον πλήγωσαν στο τελευταίο παιχνίδι.

Πρώτα απ' όλα η ομάδα του Αταμάν πρέπει να σκεφτεί πως ΑΥΤΗ κουβαλάει 7 αστέρια στη φανέλα, τεράστια κλάση και πείρα στο παρκέ. Απέναντί της έχει μια θαυμάσια ομάδα η οποία όμως δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω, πέρα από τον ενθουσιασμό και το εξαιρετικό τάιμινγκ.

Ο Κώστας Σλούκας θα παρακολουθεί το παιχνίδι από την τηλεόραση. Ας του αφιερώσουν οι συμπαίκτες του μια αρχηγική εμφάνιση, ένα μεγάλο break πρόκρισης. Το αξίζει ο ηγέτης τους, το αξίζει ο Παναθηναϊκός!