Στα δύσκολα μιλάει η πιο μεγάλη ομάδα της Ευρώπης! Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε όλο το ματς, έκανε τη δουλειά με το καλημέρα και ξέρανε τη Βαλένθια (67-68).

Με άμυνα που... τσάκισε κόκαλα, ξεκάθαρο πλάνο και προσωπικότητα, ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε την Euroleague να «σωπάσει» και «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια με το... καλημέρα. Οι «πράσινοι» έβγαλαν τους Ισπανούς από τις συνήθειές τους, έπαιξαν με το... μυαλό τους, πήγαν το tempo εκεί ακριβώς που ήθελαν και πήραν ένα σπουδαίο διπλό στη "Roig Arena". Πλέον, το εισιτήριο για το Final Four περνάει από το "Telekom Center" με το «τριφύλλι» να κάνει το 1-0 και να παίρνει το πλεονέκτημα.

Το πλάνο του Εργκίν Αταμάν δούλεψε άριστα, με τους «πράσινους» να βγάζουν από την comfort zone τη Βαλένθια στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, να τους αναγκάζουν να κρατήσουν την μπάλα περισσότερα στα χέρια τους και να έχουν 10 κλεψίματα, κρατώντας τους γηπεδούχους στο 18,2% (6/33) στα τρίποντα.

Η πιο μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, η πιο βαριά φανέλα της λίγκας, «μίλησε» και έδωσε απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση. Με τον Κέντρικ Ναν να βάζει 21 πόντους, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «θραύση» (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ), με τον Τι Τζέι Σορτς να προσθέτει 12 πόντους και με τους Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Τζέριαν Γκραντ να βάζουν το... αμυντικό λιθαράκι τους. Τρομερός -όπως συνηθίζει- και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δίνοντας λύσεις και στο «5» (7 πόντοι, 5 ριμπάουντ), σε μια βραδιά που το πλάνο του Αταμάν, η άμυνα αλλαγών και η «πράσινη» προσήλωση έκαναν τη διαφορά.

Ασύλληπτος Ναν και «πράσινος» έλεγχος σε εντυπωσιακό tempo

Η πεντάδα με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ έφερε φρενήρη ρυθμό των φιλοξενούμενων στα πρώτα λεπτά. Ο απίθανος Ναν έβαλε 10π. χωρίς να χάσει σουτ σε 4', το «τριφύλλι» έπαιζε αποτελεσματικά σε... ισπανικό tempo, ο Όσμαν μάζευε τα ριμπάουντ (4ρ.) και ο Λεσόρ με γκολ - φάουλ έστειλε την ορεξάτη ομάδα του Αταμάν στο +10 (5-15 στο 5'). Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν σούταραν καλά πίσω από τα 6,75μ. (1/7 3π. στο 5' και 2/12 3π. στο 10'), όμως βρήκαν ορισμένες λύσεις από τον Ζαν Μοντέρο για να «ροκανίσουν» την απόσταση (11-17 στο 8'). Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός Aktor με κυριαρχία στα ριμπάουντ (6-13ρ.) κράτησε το «πάνω χέρι» (15-23 στο 10'), με τον Ναν να... οργιάζει (14π. με 6/8 σουτ).

Σταθερά άστοχοι οι γηπεδούχοι, σταθερά μπροστά οι φιλοξενούμενοι

Ο Ναν πήγε για πρώτη φορά στον πάγκο (12'), ο Γκριγκόνις ευστόχησε σε ένα 3π. και ο Λεσόρ γύρισε για να κρατήσει το «τριφύλλι» σε απόσταση ασφαλείας (19-30 στο 14', 5π. και 4ρ. ο Γάλλος σέντερ). Σε εκείνο το σημείο ο Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα με τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις μαζί στο παρκέ και η Βαλένθια ευστόχησε σε δύο τρίποντα (24-30 στο 16' με τον Μοντέρο και 27-32 στο 17' με τον Μπαντιό) ξεσηκώνοντας το κοινό της. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι είχαν βελτιωθεί αισθητά και στον έλεγχο των ριμπάουντ (13-9 στη 2η περίοδο). Με 3'18'' για το φινάλε του Α' μέρους οι διαιτητές «ανακάλυψαν» το 2ο προσωπικό φάουλ του Ναν (από 2φ. οι Γκραντ, Ναν, Λεσόρ), αλλά οι Κυπελλούχοι Ελλάδας δεν... μάσησαν και με ένα μεγάλο σουτ του Χουάντσο διατήρησαν το προβάδισμα (27-36 στο 18'). Μάλιστα, ο Γκριγκόνις ήταν παίκτης - κλειδί στο ημίχρονο (7π. με 3/4 σουτ) και διατήρησε τον «πράσινο» έλεγχο (32-39 στο 20'). Αν μη τι άλλο, το πρώτο 20λεπτο είχε ουκ ολίγα... παράδοξα: η Βαλένθια είχε επιχειρήσει υπερδιπλάσια τρίποντα (5/26 3π.) από δίποντα (6/10 2π.) παρά τα ποσοστά της (19,2% στα 3π.), ενώ ο Παναθηναϊκός Aktor είχε μόλις 3 ασίστ για 5 λάθη σε 20', χωρίς να έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την ισπανική αστοχία.

«Θρίλερ» στην Ισπανία με απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Κι

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να βρίσκει "stops" χάρη στην άμυνα αλλαγών της και με τους πρώτους πόντους του Χέις - Ντέιβις επέστρεψε στο +10 (32-42 στο 23'). Όμως, το σύνολο του Μαρτίνεθ μείωσε άμεσα (37-43 στο 25'), με τον Μοντέρο να γίνεται διψήφιος (11π.) και τον Αταμάν να βάζει το δίδυμο Ερνανγκόμεθ - Φαρίντ στη front line του (3φ. ο Λεσόρ). Η ατμόσφαιρα στη "Roig Arena" έγινε εκκωφαντικά θορυβώδης (41-45 στο 26'), ο Μπράξτον Κι έγινε με τη σειρά του παράγοντας της αναμέτρησης (8π.) και οι «πράσινοι» χαμήλωσαν και πάλι το σχήμα τους (Σορτς, Ναν, Γκριγκόνις) στα γκαρντ. Μάλιστα, για πρώτη φορά σε εκείνο το σημείο ο Αταμάν δοκίμασε το δίδυμο Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο μαζί στη γραμμή των ψηλών. Το small ball «ξεκόλλησε» το «τριφύλλι» και ένα γρήγορο 5-0 από τους Ναν - Ερνανγκόμεθ ανάγκασε τον Μαρτίνεθ να πάρει time out (41-50 στο 28'). Τότε η Βαλένθια αντέδρασε: ο Κι ήταν ο απρόσμενος ήρωας των γηπεδούχων (12π.) και το 6-0 σε 70'' έφερε το Game 1 στην... κόψη του ξυραφιού (47-50 στο 29'). Ο Αταμάν πήρε time out, επανέφερε τον Γκραντ, αλλά κράτησε την small ball λογική, με το 3ο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το αμφίρροπο 49-54.

Άμυνα από... ατσάλι και break στο Game 1

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στην 4η περίοδο με τρεις γκαρντ και τους Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ και ο Γάλλος σέντερ με ένα «τρελό» γκολ - φάουλ έγινε διψήφιος (11π.) και διαμόρφωσε το 53-61 (33'). Οι Γκραντ και Χέις - Ντέιβις «έβγαζαν» διαδοχικές μεγάλες άμυνες και ο Μαρτίνεθ με 6'21'' για το τέλος έδωσε λίγες «ανάσες» στον Μοντέρο, με το μομέντουμ να αλλάζει. Ο Τέιλορ με ένα προσωπικό 4-0 επανέφερε την ομάδα του (57-61 στο 36' μετά το άστοχο 3π. του Ναν), και διατήρησε το «θρίλερ». Στη συνέχεια, ο "NHD" σημάδεψε το σίδερο, ο Σακό έφερε το Game 1 στο καλάθι (59-61) και οι «πράσινοι» πήραν time out. Στην επιστροφή των πέντε στο παρκέ, ο Όσμαν είχε πάρει τη θέση του Σορτς. Με 3'35'' για τη λήξη ο Μοντέρο γύρισε στο ματς και ο Όσμαν με 2/3β. «ξεκόλλησε» το «τριφύλλι» (59-63 στο 37', πρώτοι πόντοι του Τούρκου στο παιχνίδι). Τότε ο Αταμάν έκανε το... all in του με τον Χουάντσο να γυρνάει στο «5». Ο Μοντέρο αστόχησε για τρεις προ του Ισπανού PF, αλλά η Βαλένθια πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Ρίβερς νίκησε τον Γκραντ στο mismatch (61-63).

Με 2'33'' για το τέλος ο Γκραντ έκανε επιθετικό φάουλ στον Μοντέρο, ο Ρίβερς με 2/2β. ισοφάρισε (63-63) και ο Σορτς επέστρεψε στο πλευρό του Ναν (37'42''). Ο Αμερικανός πλέι μέικερ βρήκε σκορ με μια προσωπική ενέργεια στο φινάλε των 24'' σε clutch σημείο (63-65, 1'53'' για το τέλος), ενώ ο Χέις - Ντέιβις έπαιξε μια κομβική άμυνα. Ο Σορτς πήρε τη μπάλα στα χέρια, έπαιξε με το ρολόι και με 71'' για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης οδηγήθηκε στη γραμμή των βολών. Όντας απόλυτα ψύχραιμος με 2/2β. έδωσε «μαξιλαράκι» στην ομάδα του (63-67 στο 39'), όμως η Βαλένθια «απάντησε» με ένα γρήγορο κάρφωμα με τον Ρίβερς (65-67) για να μείνει «ζωντανή». Οι γηπεδούχοι αυτή τη φορά έπαιξαν καλή άμυνα στον Σορτς, που πήρε ένα... σκοτωμένο -και άστοχο- τρίποντο και το 5ο φάουλ του Παναθηναϊκού Aktor έφερε τον Μοντέρο στη γραμμή. Ο Δομινικανός έβαλε 2/2β. και ισοφάρισε εκ νέου (67-67) με 24,5'' να μένουν στο ρολόι.

Ο Αταμάν, όπως αναμενόταν, πήρε time out, ο Ναν «ροκάνισε» τον χρόνο και ο Κι του έκανε ένα πεντακάθαρο φάουλ, το οποίο και σφυρίχτηκε με 2,1'' για τη λήξη. Ο Αμερικανός σκόρερ του 90,4% στις βολές στη φετινή Euroleague αστόχησε στην πρώτη, αλλά βρήκε στόχο στη 2η για το 67-68, με τον Μαρτίνεθ να παίρνει time out για μια ειδική κατάσταση. Οι Όσμαν και Χέις - Ντέιβις έπαιξαν άλλη μία... ατσάλινη άμυνα και οι «πράσινοι»... έσπασαν τη "Roig Arena" (67-68 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68.

