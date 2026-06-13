Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Κυρίαρχος στον αέρα ο Μιλουτίνοφ - Το καθάρισαν Βεζένκοφ και Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην σκυλομαχία του Game 5, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ να «καθαρίζουν» τη νίκη - τίτλου για τους «ερυθρόλευκους». Κυριάρχησε στον αέρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ο Τεξανός γκαρντ δεν κατάφερε να δώσει επιθετικές λύσεις στο πρώτο μέρος, ήταν άστοχος, ωστόσο βοήθησε σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Ο Ουόκαπ αγωνίστηκε για 25' έπαιξε πιεστική άμυνα σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού και σκόραρε 2 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ Βαθμός: 7

Κόρι Τζόσεφ: Ως συνήθως αντικατέστησε τον Ουόκαπ, χωρίς ωστόσο να πατά καλά στο παρκέ. Στο δεύτερο μέρος ήταν καλύτερος, σκόραρε καθοριστικό τρίποντο στο τέταρτο δεκάλεπτο και σε 25' συμμετοχής μέτρησε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Βαθμός: 7

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Εβάν Φουρνιέ: Ακόμα μια ματσάρα από τον Γάλλο γκαρντ. Ο Φουρνιέ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μέρος (10π. 5ασ.), είχε συμμετοχή στους περισσότερους πόντους του Ολυμπιακού. Σε 30' συμμετοχής επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος της επίθεσης των «ερυθρολεύκων» σκόραρε 22 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ με πολύ καλά ποσοστά (7/9σ.). Βαθμός: 9

Τάισον Ουόρντ: Ο Αμερικανός μπήκε με την second unit, ωστόσο έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό. Όταν ξανπάτησε παρκέ έδωσε λύσεις και στις δυο πλευρές του παρκέ γέμισε την στατιστική του και σε 13' που πάτησε παρκέ σκόραρε 8 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ με 2/6σ. Βαθμός: 6

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ξεκίνησε με την βασική πεντάδα, ήταν άστοχος από την περιφέρεια (0/4τρ.) και σε 17' συμμετοχής μέτρησε 4 πόντους με μόλις μια ασίστ. Βαθμός: 5

Σάσα Βεζένκοφ: Μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ οι καλύτεροι του παρκέ στο πρώτο μέρος για τον Ολυμπιακό. Ο Βούλγαρος φόργουορντ «χτύπησε» μέσα από την ρακέτα (7/10δ.) αγωνίστηκε για 34' σκοράροντας 19 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Στο τελευταίο του, όπως όλα δείχνουν παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην σειρά. Ο Πίτερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους σε 14' συμμετοχής με ένα ριμπάουντ και μια ασίστ. Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Κυρίαρχος στην ρακέτα για ακόμα ένα παιχνίδι ο Σέρβος ψηλός. Ο Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή δουλειά και στις δυο πλευρές του παρκέ, ήταν ασταμάτητος στον... αέρα αγωνιζόμενος για 34'. Μέτρησε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 8

Ταϊρίκ Τζόουνς: Έδωσε ενέργεια με την είσοδο του σκόραρε τέσσερις γρήγορους πόντους, ωστόσο στην συνέχεια έχασε το μυαλό του. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε με ένα αντιαθλητικό φάουλ και μια τεχνική ποινή, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 4 πόντους σε 5' συμετοχής. Βαθμός: 4