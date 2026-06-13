Τα συγχαρήτηρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της έστειλε συγχαρητήρια στο μπασκετικό τμήμα για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ανάρτηση των Πειραιωτών: 🔴⚪️🏆Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the Greek Championship! pic.twitter.com/y9mzsspMD7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 13, 2026