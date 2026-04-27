«Κεραυνός» εν αιθρία για Παναθηναϊκό: Χτύπησε στο γόνατο ο Σλούκας, χάνει την σειρά με τη Βαλένθια

Τα χειρότερα νέα που θα μπορούσαν να συμβούν στον Παναθηναϊκό. Στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση τραυματίστηκε στο γόνατο ο αρχηγός Κώστας Σλούκας, χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια και… βλέπουμε.

Ο Σλούκας ένιωσε μεγάλη δυσφορία σε μια άσκηση, έπιασε το γόνατο του και οδηγήθηκε άμεσα στο «Υγεία» για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα ήταν ότι έχει μια ζημιά στο μηνίσκο που θα τον αφήσει εκτός δράσης για όλη τη σειρά με τη Βαλένθια και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο, με αμφίβολη πλέον την επιστροφή του.

Μια είδηση που έπεσε σαν κεραυνός στον Παναθηναϊκό, την ομάδα και τον κόσμο καθώς η απώλεια του αρχηγού σε μια σειρά που θα κριθεί εν πολλοίς από τον ρυθμό του αγώνα είναι καθοριστική δεδομένου ότι στα μεγάλα παιχνίδια ο Σλούκας δήλωνε πάντα «παρών» με μεγάλες εμφανίσεις.

Τα νεότερα για την υγεία του Σλούκα αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Τσέντι Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και θα παίξει στη Βαλένθια αφού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος. Ο αρχηγός μας θα υποβληθεί άμεσα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του».