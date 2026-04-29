Σορτς: «Θα προσπαθήσουμε το ίδιο σκληρά και στο επόμενο ματς»

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν από τους κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού για να έρθει το διπλό-break στη Βαλένθια.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στο αμυντικό στοιχείο της ομάδας του, αλλά και στη συνέχεια που πρέπει να έχει για να προκριθεί στο Final Four.

Ανέφερε σχετικά ο Σορτς: «Το κλειδί ήταν η άμυνα. Ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορούν και θέλουν να παίξουν. Τους περιορίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και τους αναγκάσαμε να χαλάσουν τα ποσοστά τους. Ημασταν πιο συνεπείς σε αυτό το κομμάτι και κάναμε το 1-0.

Ξέρουμε την ομάδα τους και πόσο επικίνδυνοι είναι. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στα πλέι οφ. Θα προχωρήσουμε, θα θυμηθούμε τι κάναμε καλά και θα προσπαθήσουμε το ίδιο σκληρά και στο επόμενο ματς.

Χάσαμε πολλά παιχνίδια, έχουμε αποκτήσει εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Όλα είναι δύσκολα, υπάρχει ένταση, όλα μετράνε. Δεν είναι μόνο ο Μοντέρο, είναι και άλλοι παίκτες».