Ερνάντεζ στο SDNA: «Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην ψάχνετε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν»

Ο Φερνάντο Ερνάντεζ μίλησε στο SDNA μετά τον δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό για την Volley League και στάθηκε στην ατμόσφαιρα, στην μαχητικότητα του ΠΑΟΚ αλλά και τους φίλους των πρασίνων.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ αρχικά, ανέφερε πως υπάρχει αστείρευτο πάθος και από τις δύο ομάδες και πως η ποιότητα είναι εμφανής.

Ακόμη, ο Κουβανός παίκτης τόνισε πως λατρεύει την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο και πως ερωτεύεται την Ελλάδα μέσα από το κλίμα που επικρατεί στους τελικούς όσες φορές έχει αγωνιστεί.

Εν συνεχεία δήλωσε πως τον δυσαρεστεί να βλέπει ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το πάθος του και θεωρούν ότι δεν σέβεται την πρώην ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Φερνάντο Ερνάντεζ

-Πως βιώνεις τους τελικούς μέχρι στιγμής, την ατμόσφαιρα και το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο ομάδων;

«Είναι δύο πολύ ανταγωνιστικές ομάδες με αστείρευτο πάθος να παλέψουν για τον τίτλο. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική και τα παιχνίδια στους τελικούς είναι υψηλού επιπέδου. Είναι η δεύτερη σειρά τελικών που παίζω για τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα και κάθε μέρα "ερωτεύομαι" όλο και περισσότερο το να παίζω σε αυτή την όμορφη χώρα».

- Μετά την ισοφάριση της σειράς, πως είναι η ψυχολογία σας ενόψει Μετς; Έχετε αρχίσει να πιστεύετε ακόμη περισσότερο στην κατάκτηση;

«Η ομάδα μας από την αρχή της σεζόν ήταν μαχητική και απρόβλεπτη, με πολλές αλλαγές, αρχικά στους προπονητές και στη συνέχεια στο ρόστερ των παικτών, με καθυστερημένες προσθήκες όπως του Κοβάτσεβιτς και του Τζέφρι. Αντιμετωπίσαμε επίσης τραυματισμούς, όπως του Τόρες στην αρχή της σεζόν, και αγωνιστήκαμε με τον Μουχλιά,που ήταν μόλις 17 ετών. Παρ’ όλα αυτά, φτάσαμε σε δύο τελικούς και κερδίσαμε 5 ντέρμπι στην κανονική περίοδο. Παντα πιστεύαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, είμαστε μαχητές. Όμως, το "γήπεδο" θα έχει τον τελευταίο λόγο».

-Είδαμε πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού να σχολιάζουν τις αντιδράσεις σου σε κάθε κερδισμένο πόντο κατά της ομάδα τους. Σε ενόχλησαν ορισμένα σχόλια;

«Να ξεκαθαρίσω πως δεν έχω τίποτα εναντίον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και να τους πως "μην ψάχνετε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν". Σε όλη μου τη ζωή ως επαγγελματίας αγωνίζομαι με πάθος και αγάπη για το βόλεϊ. Την ημέρα που θα παίξω χωρίς να "μιλάω" ή να εκφράζομαι μέσα από τις ενέργειές μου, θα είναι η μέρα που θα αφήσω τα παπούτσια μου στο γήπεδο και θα αποσυρθώ. Αν σε τρία χρόνια που αγωνίζομαι στην Ελλάδα οι φίλαθλοι δεν έχουν καταλάβει το πάθος και την αγάπη μου για το άθλημα, είναι σαν να μην έχω αγωνιστεί ποτέ εδώ».