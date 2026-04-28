Αταμάν: «Είναι μόνο το 1-0 - Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά το Break του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο της ομάδας λέγοντας ότι έγινε μόνο το 1-0, ενώ σημείωσε ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν πιο εύκολα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four. Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».