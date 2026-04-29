Η Κόβεντρι επιστρέφει στην Premier League και θα επενδύσει 220 εκατ. ευρώ!

Η Κόβεντρι τερμάτισε την 25χρονη απουσία της από την Premier League, εξασφαλίζοντας την άνοδο από την Championship, και ήδη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της για να «επιβιώσει» την επόμενη σεζόν στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της ομάδς, Νταγκ Κινγκ, επανέλαβε πως δεν υπάρχει καν το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φρανκ Λάμπαρντ, του προπονητή που οδήγησε το σύλλογο πίσω στην κατηγορία των «μεγάλων» και σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror» έχει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου για επένδυση 220 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν για μεταγραφές, αλλά και για βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων της. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Λάμπαρντ έχει ήδη ζητήσει την απόκτηση του Ισπανού στόπερ, Πάου Τόρες, από την Αστον Βίλα, αλλά και του Κόνορ Γκάλαχερ, ο οποίος μεταγράφηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο στην Τότεναμ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν είναι ευχαριστημένος στην ομάδα του Λονδίνου.

Να σημειωθεί πως εκτός από την ανάκτηση της θέσης της στην ελίτ για πρώτη φορά μετά από μια γενιά, η άνοδος θα έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο για την Κόβεντρι. Η άνοδος από την Championship στην Premier League ανέρχεται σε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών σεζόν, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η Κόβεντρι πέρασε 34 συνεχείς σεζόν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας μετά την άνοδο το 1967 κι επέζησε από αμέτρητες μάχες υποβιβασμού πριν υποκύψει το 2000-01, όταν τερμάτισε 19η στην Premier League.