Φουντώνει το ενδιαφέρον για τον Νίκολας Τζάκσον

Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, αλλά δεν πρόκειται να κρατήσει τα δικαιώματα του και θα τον επιστρέψει στην ομάδα του Λονδίνου.

Η συμφωνία των δύο ομάδων περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών (30), σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά ο 24χρονος Σενεγαλέζος φορ δεν είναι στα πλάνα του Βενσάν Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα και έχει παίξει σε 29 ματς, έχοντας στο ενεργητικό του δέκα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ και ο μάνατζερ του, Αλί Μπαράτ, ξεκαθάρισε πως ο Τζάκσον δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Τσέλσι και θα ψάξει για νέα ομάδα σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, με τους “μπλε” να ζητούν 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “TalkSport” Τότεναμ και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του, ενώ επίσης Νιούκαστλ και Άστον Βίλα μπήκαν δυναμικά τις τελευταίες ημέρες στη διεκδίκηση του.