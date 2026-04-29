Σαχτάρ Ντόνετσκ: «Χάσαμε το σπίτι μας αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας»

H Σαχτάρ Ντόνετσκ ετοιμάζεται για τις μάχες με την Κρίσταλ Πάλας στα ημιτελικά του Conference League, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ουκρανικής ομάδας, Σεργκέι Πάλκιν να μιλάει για τις δύσκολες στιγμές των «ανθρακωρύχων».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ακόμα και η επίτευξη των ημιτελικών είναι ένα αρκετά μεγάλο επίτευγμα λόγω των συνθηκών που ζούμε. Αυτή τη σεζόν έχουμε παίξει τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών αγώνων στην ιστορία μας. Αν κερδίσουμε εναντίον της Κρίσταλ Πάλας, θα αποδείξουμε ότι το μοντέλο μας λειτουργεί και δεν εξαρτάται από το μέρος όπου μένουμε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρόκειται μόνο για αθλητικά αποτελέσματα. Πρόκειται για επιβίωση, υπευθυνότητα και σταθερότητα. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες για το πώς διαχειριζόμαστε τη διαδικασία. Χάσαμε το σπίτι μας, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας.

Το μοντέλο μας βασίζεται σε έναν πυρήνα Ουκρανών παικτών αναμεμειγμένων με Βραζιλιάνους παίκτες και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ουκρανικό ταλέντο. Οι εμφανίσεις της ομάδας είχαν επίσης σημασία πέρα από το ποδόσφαιρο, προσφέροντας ανακούφιση στην Ουκρανία.

Το παιχνίδι μας και τα θετικά αποτελέσματα του παιχνιδιού μας τους δίνουν θετικά συναισθήματα. Και για εμάς, είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορούμε να δώσουμε. Αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο Champions League. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή».