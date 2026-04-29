Ναν: «Κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού, για αυτό ήρθαμε εδώ» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν, μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια για το Game 1, τόνισε πως το παιχνίδι κρίθηκε… στην κόψη του ξυραφιού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μία μεγάλη νίκη στην «Roig Arena» με 68-67 και έτσι έκανε το 1-0 στην σειρά με την Βαλένθια.

Μετά το παιχνίδι, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο «CLUB1908» και τόνισε πως το ματς κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Στάθηκε στην σημασία της νίκης και υπογράμμισε πως όλοι στο «τριφύλλι» πρέπει να ετοιμαστούν τώρα για το Game 2.

«Για αυτό ήρθαμε. Όλα πήγαν καλά. Ήταν μία θυελλώδης νίκη για εμάς. Κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού, αλλά χαίρομαι που κερδίσαμε το Game 1. Πάμε για το επόμενο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το Game 2 που έρχεται την Πέμπτη. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι» ανέφερε ο Αμερικανός αστέρας.

