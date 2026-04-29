ΟΦΗ: Γίνεται Έλληνας ο Νέιρα

Ο Χουάν Νέιρα που γράφει ιστορία με τη φανέλα του ΟΦΗ τα τελευταία οκτώ χρόνια, ξεκίνησε τις διαδικασίες να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Σε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας του ΟΦΗ έχει εξελιχθεί ο Χουάν Νέιρα και ο Αργεντινός άσος ετοιμάζεται πλέον να γίνει… Έλληνας. Ο 37χρονος άσος, που ήρθε στην Κρήτη το 2018 και έκτοτε έχει γράψει ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα, έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Ο Νέιρα από πέρυσι είναι ο ξένος ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του club και προ ημερών κατέκτησε και τον πρώτο του τίτλο με τον ΟΦΗ. Μάλιστα λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής από τον Βόλο με το Κύπελλο στις αποσκευές, ο 37χρονος βρέθηκε σε εξεταστικό κέντρο της πόλης προκειμένου να γράψει τις εξετάσεις που απαιτούνται.

