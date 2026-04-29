Σοκαριστικά στοιχεία για την εργασία στην Ελλάδα: Αυτοκτονίες και έκρηξη θανάτων

Σε πεδίο όλο και υψηλότερου κινδύνου μετατρέπονται χρόνο με τον χρόνοι οι χώροι εργασίας στην Ελλάδα όχι μόνο για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, αλλά και για την ψυχική τους υγεία, την ώρα που η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με αποσπασματικές και καθυστερημένες ετήσιες εγκυκλίους τον εχθρό της θερμικής καταπόνησης που οφείλεται στην κλιματική κρίση.

Παρά την επιχείρηση αμφισβήτησής της από την κυβέρνηση στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στην Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, η ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) αποτυπώνει για άλλη μια φορά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των τελευταίων ετών, τα οποία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του Ευρωπαικού Οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, Ανδρέας Στοϊμενίδης δείχνουν μια ανησυχητικά αυξητική τάση των ανθρώπων που πηγαίνουν στην εργασία τους και δεν επιστρέφουν ποτέ.

Σύμφωνα με αυτά, ενώ το 2019 καταγράφηκαν 51 θάνατοι που το 2020 μειώθηκαν σε 41 και το 2021 σε 31, η εικόνα από το 2022 και μετά αλλάζει δραματικά. Το 2022 σημειώθηκαν 104 θάνατοι και 140 σοβαροί τραυματισμοί.

Το 2023 οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στους 179 και οι σοβαροί τραυματισμοί στους 287. Το 2024 καταγράφηκαν 149 θάνατοι και 232 σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το 2025 αποτέλεσε χρονιά μαύρου ρεκόρ με 201 νεκρούς και 332 σοβαρά τραυματίες και στο πρώτο τετράμηνο του 2026, καταγράφηκαν 47 θάνατοι και 88 σοβαροί τραυματισμοί.

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