Euroleague: Υποδέχεται την Χάποελ για το Game 1 η Ρεάλ

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται. Την Τετάρτη (29/4) θα διεξαχθεί το τελευταίο Game 1 για τα play-offs με την Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην «Movistar Arena» και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:45. Θυμίζουμε πως τελικά στον αγώνα θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και όσοι έχουν θέσεις στα VIP. Σημειώνεται ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
Διαιτητές θα είναι οι Μπελόσεβιτς, Βίλιους και Κονσταντίνοφς.
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:45
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - Μονακό
21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 3
Τρίτη 5 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 6 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 4 (αν χρειαστεί)
Πέμπτη 7 Μαΐου
Μονακό - Ολυμπιακός
21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 8 Μαΐου
20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Game 5 (αν χρειαστεί)
12/13 Μαΐου
Ολυμπιακός - Μονακό
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Τα ζευγάρια στο Final-4 της Αθήνας:
Ολυμπιακός ή Μονακό - Φενέρ ή Ζαλγκίρις
Βαλένθια ή Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης ή Χάποελ