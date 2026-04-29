Ραντεβού με την ιστορία: Έτοιμος για την κούπα ο ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο!

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τετάρτης (29/4). Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει (21:00) την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τους Θεσσαλονικείς να είναι έτοιμοι για την κούπα.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το +6 (79-73) του πρώτου αγώνα στο Παλατάκι και να φτάσει στο πολυπόθητο τρόπαιο. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση που η ισπανική ομάδα κερδίσει με έξο πόντους διαφορά τότε το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση.

Ο Δικέφαλος θα έχει στην διάθεση του και περίπου 500 οπαδούς που ταξίδεψαν για να στηρίξουν δια ζώσης την ομάδα. Ο Παντελής Μπούτσκος σε δηλώσεις του σημείωσε πως οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους στρατιώτες, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι σαν μάχη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα μνε ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι.

Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυ΄το που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική»,

«Το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό».