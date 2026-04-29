Απόλαυσαν τη ματσάρα Λουίς Ενρίκε και Κομπανί – Το τετ α τετ μετά τη λήξη (vid)

Λουίς Ενρίκε και Κομπανί είχαν ένα θερμό τετ α τετ μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σε επίπεδο ημιτελικών Champions League προσέφεραν Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν χθες στο «Παρκ Ντε Πρενς», με το ματς να λήγει 5-4. Οι δύο προπονητές, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για τις ομάδες τους και το αποτέλεσμα δικαίωσε τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους,

Οι δύο τεχνικοί συναντήθηκαν για λίγο στο χώρο του flash interview, με τον Ισπανό κόουτς να διακόπτει τις δηλώσεις του για λίγο. Συγκεκριμένα, ρώτησε τον Βέλγο τεχνικό αν απήλαυσε το παιχνίδι από τα θεωρεία όπου βρισκόταν λόγω τιμωρίας. Οι δυο τους γέλασαν, έδωσαν τα χέρια και έδωσαν ραντεβού σε οκτώ βράδια στη ρεβάνς στο Μόναχο!

