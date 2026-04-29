Σακίλ για Ουεμπανιάμα: «Είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός που έχει δημιουργηθεί»

Ο Σακίλ Ο’Νιλ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και τόνισε πως είναι ο πρώτος… τέλειος ψηλός που έχει δημιουργηθεί.

Μετά τη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και το 4-1 στην σειρά, ο Σακίλ Ο’Νιλ αποθέωσε τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς τόνισε πως ο «Ουέμπι» είναι ο κορυφαίος ψηλός που έχει δημιουργηθεί και ανέφερε πως μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ τέλεια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Inside the NBA»:

«Νομίζω ο Ουέμπι είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός που έχει δημιουργηθεί. Μπορεί να σουτάρει, να εκτελέσει βολές, να αμυνθεί, να επιτεθεί και είναι ομαδικός παίκτης. Είμαι χαρούμενος για τους Σπερς. Είμαι χαρούμενος για τον Ουέμπι.

Για εμένα, εδώ και καιρό είναι απόλαυση να τον βλέπω. Συνήθως δεν απολαμβάνω τους ψηλούς με το πώς παίζουν τώρα, αλλά παίζει τόσο τέλεια, αποδέχομαι τον τρόπο που παίζει».