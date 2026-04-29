Νόιερ: Βραδιά-εφιάλτης στο Παρίσι και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League!

Στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο έμπειρος τερματοφύλακας δέχθηκε πέντε γκολ, χωρίς να καταφέρει να πραγματοποιήσει ούτε μία απόκρουση σε ολόκληρο τον αγώνα.
Το γεγονός αυτό τον φέρνει σε ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς γίνεται ο πρώτος γκολκίπερ τα τελευταία χρόνια σε νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης που δέχεται πέντε ή περισσότερα τέρματα χωρίς καμία επέμβαση.
Παρά τη βαριά ήττα, ο Νόιερ στάθηκε άτυχος σε αρκετές φάσεις, καθώς, όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκρουση. Την ίδια στιγμή, δεν του αποδόθηκε σαφές ατομικό λάθος, αφού η άμυνα της Μπάγερν δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των παικτών της Παρί.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς στην Allianz Arena, πιστεύοντας πως η ομάδα του μπορεί να αντιδράσει και να διεκδικήσει την ανατροπή.