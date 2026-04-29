Νόιερ: Βραδιά-εφιάλτης στο Παρίσι και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League!

Ο Μάνουελ Νόιερ έζησε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του στο Παρίσι, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει για λάθος λόγους στην ιστορία του Champions League.

Στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο έμπειρος τερματοφύλακας δέχθηκε πέντε γκολ, χωρίς να καταφέρει να πραγματοποιήσει ούτε μία απόκρουση σε ολόκληρο τον αγώνα.

Το γεγονός αυτό τον φέρνει σε ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς γίνεται ο πρώτος γκολκίπερ τα τελευταία χρόνια σε νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης που δέχεται πέντε ή περισσότερα τέρματα χωρίς καμία επέμβαση.

Παρά τη βαριά ήττα, ο Νόιερ στάθηκε άτυχος σε αρκετές φάσεις, καθώς, όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκρουση. Την ίδια στιγμή, δεν του αποδόθηκε σαφές ατομικό λάθος, αφού η άμυνα της Μπάγερν δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των παικτών της Παρί.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς στην Allianz Arena, πιστεύοντας πως η ομάδα του μπορεί να αντιδράσει και να διεκδικήσει την ανατροπή.