Επίσημο: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με Βίντα! (vid)

ΑΕΚ και Ντομαγκόι Βίντα συνεχίζουν μαζί, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, να ανακοινώνει και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Κροάτη αμυντικού!

«Ο Ντομαγκόι Βίντα έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο στην ΑΕΚάρα μας», αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Ντομαγκόι Βίντα που σήμερα συμπλήρωσε τα 37 του χρόνια λαμβάνοντας το πιο όμορφο δώρο γενεθλίων, ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 22 και μαζί της κατέκτησε το νταμπλ εκείνης της πρώτης μαγικής σεζόν. Με τα κιτρινόμαυρα ο Κροάτης αμυντικός, μετρά συνολικά 122 συμμετοχές, 10 γκολ και 6 ασίστ. Φέτος μετρά 1.424' λεπτά (19 συμμ.) έχοντας αποδεχτεί έναν διαφορετικό ρόλο συγκριτικά με την προηγούμενο τριετία όπου μετρούσε: 2.658' πέρυσι, 3.495' πρόπερσι, 2.889' την πρώτη σεζόν, χωρίς επί της ουσίας να βγαίνει... ποτέ.

Πλέον, ο ρόλος του έχει διαφοροποιηθεί, είναι πιο συμπληρωματικός, αλλά ο ίδιος είναι εξίσου έτοιμος όπως και τα προηγούμενα χρόνια σωματικά και πνευματικά να μπει και να προσφέρει με την ποιότητα του, την εμπειρία του και τις ικανότητες του, που παραμένουν σε top επίπεδο. Την ίδα ώρα, πολλές φορές λειτουργεί φέτος σαν ένας... έξτρα βοηθός από τον πάγκο και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, ενώ έχει έναν σημαντικό ρόλο και στα Σπάτα με το να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του.

Του χρόνου τέτοια εποχή ο Ντόμα που είναι απόλυτα ικανοποιημένος με όσα του προσφέρει η ΑΕΚ, όπως απόλυτα ικανοποιημένη είναι και η οικογένεια του με τη ζωή στην Αθήνα., θα κλείνει πενταετία με τα «κιτρινόμαυρα» βάζοντας πιθανότατα τον επίλογο σε μια μεγάλη καριέρα και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του ζωή που δεν αποκλείεται και αυτό να είναι συνδεδεμένο με την ΑΕΚ καθώς υπάρχει διάθεση απο τη διοίκηση να του προτείνει άλλο πόστο και να τον κρατήσει στο Club.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.



Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚάρα παρουσία του διοικητικού της ηγέτη κ. Μάριου Ηλιόπουλου!



Ο «Ντόμα» ήρθε στην ΑΕΚ το 2022 και έγινε μία ηγετική μορφή και παίκτης-σύμβολο για την ομάδα μας. Είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Νταμπλ του 2023 και σε πολλές ακόμα σημαντικές στιγμές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εχει αγωνιστεί σε 122 αγώνες με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει δέκα γκολ.



Αμέσως μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε, απευθυνόμενος προς τον ποδοσφαιριστή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες της ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη, σχετική κουλτούρα. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους εκλεκτούς, δηλαδή, ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει».



Ο Κροάτης αμυντικός απάντησε: «Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και, επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που μπορώ να παραμείνω εδώ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο, οπότε θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα και ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα».



Ο κ. Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε τα λόγια του ως εξής: «Δεν σε χρειαζόμαστε απλώς, το αξίζεις και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί μας».