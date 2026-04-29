Γκαράι (προπονητής Μαυριτανίας) στο SDNA για Κοϊτά: «Ο κορυφαίος παίκτης στην Ελλάδα– Είναι χαρούμενος στην ΑΕΚ»

Ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός της Μαυριτανίας, Αρίτζ Λόπες Γκαράι εκθείασε μιλώντας στο SDNA, τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.«Βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρα του. Σούπερ παίκτης που μπορεί να κρίνει ματς».

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη δεύτερη σεζόν του στην ΑΕΚ αποδεικνύεται «λίρα εκατό» για τον Μάρκο Νίκολιτς καταγράφοντας μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις σε καθοριστικά ματς.



Ο Μαυριτανός εξτρέμ αποκτήθηκε από την Σιντ Τρούιντεν έναντι 3.6 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024, αλλά με την παρουσία του στην ΑΕΚ φρόντισε να κάνει απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν.



Ο Κοϊτά ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι στο 3-2 επί του Παναθηναϊκού, το οποίο ο Γιόβιτς μετέτρεψε σε γκολ, ενώ σκόραρε και απέναντι στη Σαμσουνσπόρ επί τουρκικού εδάφους στην ιστορική νίκη της ΑΕΚ. Το ίδιο έπραξε και απέναντι στην Τσέλιε (4-0), ενώ κέρδισε ξανά πέναλτι στην παραλίγο ανατροπή απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο (3-1).



Το καλύτερο όμως το άφησε στα Playoffs όπου ο «Δικέφαλος» είναι πλέον το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με δικό του γκολ η ΑΕΚ επικράτησε στο «Γ. Καραϊσκάκης» του Ολυμπιακού, ενώ έβαλε την δική του υπογραφή και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μολονότι δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα.



Ο Κοϊτά αποτελεί αναντίρρητα παίκτη «βαρόμετρο» για την ομάδα του Νίκολιτς, ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζει και ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός της Μαυριτανίας, Αρίτζ Λόπες Γκάραι. Ο 44χρονος προπονητής και άλλοτε άσος της Θέλτα αποθέωσε στο SDNA, τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

«Θεωρώ πως αυτή την εποχή, αλλά και στην τρέχουσα σεζόν, ο Αμπουμπακάρι (σ.σ.: Κοϊτά) είναι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Θεωρώ πως είναι απίστευτο το επίπεδο του, αλλά και πως διαθέτει την ποιότητα να κρίνει αγώνες χάρη στις ατομικές ικανότητες και εξάρσεις που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του.

Κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του, γιατί πλέον διαθέτει εμπειρία, αλλά και φοβερή τεχνική κατάρτιση. Για μένα είναι ένας σούπερ παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Κατανοεί πολύ καλά το παιχνίδι και διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να κρίνει μια αναμέτρηση.



Η ΑΕΚ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς συλλόγους, μια πολύ μεγάλη ομάδα όπου έχει πλέον την δυνατότητα να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στο Champions League. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ ο Κοϊτά ή εάν η ομάδα του σκέφτεται να τον πουλήσει για να παίξει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο αλλά νομίζω πως είναι πολύ χαρούμενος στην Ελλάδα. Όποτε μιλάμε μου μεταδίδει αυτή την εικόνα και ίσως θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του γιατί του αρέσει η χώρα και η ομάδα.



Σε ότι αφορά τη Μαυριτανία είναι ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής ομάδας. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης και τον χρειαζόμαστε προκειμένου να διεκδικήσουμε την συμμετοχή μας στο επόμενο Κόπα Άφρικα. Θεωρώ πως είναι ο καλύτερος ξένος παίκτης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή».