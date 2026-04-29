Από τα supercars έως τα SUV: Η BYD αναδεικνύει την τεχνολογική της υπεροχή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου μια σειρά από συναρπαστικά, νέα μοντέλα, αναδεικνύοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε όλα brand της, BYD OCEAN, BYD DYNASTY, DENZA, FANGCHENGBAO και YANGWANG.

Η ποικιλία των νέων οχημάτων δείχνει το εύρος της γκάμας της BYD, με μοντέλα όπως το οικογενειακό OCEAN-V Concept, το κορυφαίο SUV SEALION 08, το supercar των 1.000+ ίππων DENZA Z και το πρώτο μοντέλο παραγωγής του ταχύτερου αυτοκινήτου

στον κόσμο, YANGWANG U9 Xtreme. Τα μοντέλα αυτά αποτυπώνουν ότι, πέρα από τα οχήματα μαζικής παραγωγής, οι καινοτομίες της BYD επεκτείνονται και στις premium και πολυτελείς κατηγορίες.

Στις φετινές πρεμιέρες της Auto China περιλαμβάνονται το supercar DENZA Z και η νέα σειρά EQUATION της FANGCHENGBAO, της μάρκας της BYD που εστιάζει στην εξατομίκευση

Το πρωτότυπο OCEAN-V πλαισιώνει τα κορυφαία μοντέλα SEAL 08 και SEALION 08 στις πρεμιέρες της BYD, καθώς η εταιρεία διαμορφώνει τη νέα γενιά των οικογενειακών οχημάτων

Το YANGWANG U9 Xtreme, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση σε τελική μορφή παραγωγής με την ειδική έκδοση «The Dawn».

Η τεχνολογία FLASH Charging και η Blade Battery 2ης γενιάς έχουν κεντρική θέση στα περίπτερα της έκθεσης, καθώς η BYD συνεχίζει να εξελίσσει αυτές τις τεχνολογίες, με στόχο να εξαλείψει το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα και στις αγορές του εξωτερικού.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου είναι μια σημαντική ευκαιρία για την BYD να παρουσιάσει τις καινοτόμες τεχνολογίες της και τη διαφορά που μπορούν να κάνουν για τα οχήματά της και τους πελάτες της. Στα εκθεσιακά περίπτερα όλων των μαρκών μας, τόσο της BYD όσο και των DENZA και YANGWANG, παρουσιάζουμε μια γκάμα μοντέλων που δείχνει πώς η δέσμευσή μας στην έρευνα και ανάπτυξη ανοίγει νέους ορίζοντες, όχι μόνο στην Κίνα και διεθνώς. Τεχνολογίες όπως το FLASH Charging θα εξαλείψουν και τα τελευταία εμπόδια για την υιοθέτηση πραγματικά βιώσιμης κινητικότητας, ενώ νέα μοντέλα όπως το DENZA Z στοχεύουν να προσελκύσουν νέους πελάτες από όλο τον κόσμο.»

Η DENZA ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ SUPERCAR Z

Η DENZA, η premium μάρκα της BYD που εστιάζει στην τεχνολογία, πραγματοποιεί στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου μια σημαντική παγκόσμια πρεμιέρα, κάνοντας είσοδο σε μια νέα κατηγορία με το DENZA Z, το πρώτο έξυπνο ηλεκτρικό supercar στον κόσμο.

Το DENZA Z που εκτίθεται στο Πεκίνο σε έκδοση παραγωγής cabrio με μαλακή αναδιπλούμενη οροφή, δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή από μια διεθνή ομάδα σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Global Design Director της BYD, Wolfgang Egger.

Συνδυάζει την τεχνολογία με τον άρτιο σχεδιασμό και μια καθαρή αισθητική, βασισμένη σε προηγμένη τεχνική αρχιτεκτονική.

Το Z υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Emotion», συνδυάζοντας αρμονικά τα ανθρακονήματα με την αεροδυναμική απόδοση σε μια κομψή και δυναμική σιλουέτα. Η σχεδίασή του καθοδηγείται επίσης από τη λειτουργικότητα, με αεραγωγούς στο καπό που κατευθύνουν τη ροή του αέρα και συνεισφέρουν στην αύξηση της κάθετης δύναμης σε υψηλές ταχύτητες.

Η επαναστατική αρχιτεκτονική του αμαξώματος επιτυγχάνει κορυφαία ισορροπία μεταξύ ακαμψίας, ελαφριάς κατασκευής και αξιοποίησης χώρου. Στο πλαίσιο συναντάμε το DiSus-M, ένα έξυπνο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ελέγχου αμαξώματος, σχεδιασμένο

ειδικά για να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις – πάνω από 1.000 ίππους και επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα. Οι μεγάλες διαδρομές γίνονται πιο απολαυστικές χάρη στην Blade Battery 2ης γενιάς και τη λειτουργία FLASH

Charging.

Οι δοκιμές του Z έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο ρεκόρ γύρου στη θρυλική πίστα Nürburgring Nordschleife, ενώ η παγκόσμια παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στο διάσημο Goodwood Festival of Speed στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η DENZA έχει προκηρύξει διαγωνισμό για το κοινό με θέμα τις ονομασίες των τριών εκδόσεων του Z που θα διατεθούν στους πελάτες: Standard, Cabrio και Track.

Η άφιξη του DENZA Z σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η DENZA γίνεται η πρώτη premium μάρκα με μια ξεχωριστή προσέγγιση στη νέα ενέργεια που εισέρχεται στην κατηγορία των πολυτελών supercars, μια κατηγορία που παραδοσιακά κυριαρχείται από ευρωπαίους κατασκευαστές.

Με τον πρωτότυπο σχεδιασμό του, εμπνευσμένο από παγκόσμιες τάσεις, και τις καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει, το DENZA Z απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν την επόμενη γενιά έξυπνων ηλεκτρικών supercars. Περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης στην αγορά, θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

SEAL 08 ΚΑΙ SEALION 08: ΝΕΕΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ OCEAN

Το τμήμα OCEAN της BYD είναι γνωστό για τη δημιουργία ποιοτικών αυτοκινήτων με ουσία και χαρακτήρα, που απευθύνονται στη νεότερη γενιά. Έχοντας ανανεώσει ολόκληρη τη «σειρά 567» – SEALION 05, SEAL 06, SEALION 06 και SEAL 07 – τους τελευταίους μήνες, η OCEAN παρουσιάζει στο Πεκίνο τα SEAL 08 και SEALION 08.

Αυτό που γίνεται πρώτο αντιληπτό είναι η αίσθηση κορυφαίας ποιότητας, με ένα εμβληματικό design που παραπέμπει σε ορίζοντα και λιτές, καθαρές γραμμές χωρίς περιττά στοιχεία. Το εσωτερικό του SEAL 08 θυμίζει πολυτελές διαμέρισμα με θέα στη θάλασσα – φωτεινό, ανοιχτό και ευρύχωρο. Χαρακτηριστικό της προσοχής στη λεπτομέρεια είναι τα φωτεινά ένθετα από μαργαριτάρι – ένα στοιχείο που συναντάται συνήθως μόνο σε premium αυτοκίνητα ή σε πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια.

Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» με ηλεκτρική ανάκλιση μέσω ενός κουμπιού, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχουν ηλεκτρικά υποπόδια, ρύθμιση πλάτης σε πολλαπλές θέσεις και οθόνη αφής στο κεντρικό υποβραχιόνιο. Όλα τα καθίσματα διαθέτουν εξαερισμό, θέρμανση και λειτουργία μασάζ, προσφέροντας αίσθηση VIP σε κάθε διαδρομή. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από πρακτικές λεπτομέρειες, όπως οκτώ μαγνητικές βάσεις για την τοποθέτηση αντικειμένων, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Περισσότερα από δώδεκα μοντέλα από πηλό και εκατοντάδες σχεδιαστικές βελτιώσεις οδήγησαν στην εξέλιξη του SEALION 08, καθώς η ομάδα σχεδιασμού μετέφερε τη φιλοσοφία «OCEAN Aesthetics 2.0» σε ένα ψηλότερο όχημα, το οποίο ξεχωρίζει για τη μεγαλοπρεπή, στιβαρή και ιδιαίτερα κομψή παρουσία του. Έχει μήκος 5.115 mm, πλάτος 1.999 mm και ύψος 1.800 mm, με μεταξόνιο 3.003 mm. Οι διαστάσεις αυτές εξασφαλίζουν ευρύχωρη διαμόρφωση τύπου «grand apartment», με έξι ανεξάρτητα καθίσματα σε τρεις σειρές.

Στα σχεδιαστικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα «αιωρούμενα» κέντρα στις ζάντες 21 ιντσών τύπου «light-trace wave», καθώς και τα πίσω φωτιστικά σώματα μήκους σχεδόν δύο μέτρων – το μεγαλύτερο στην κατηγορία – με μοτίβο «tide gradient», εμπνευσμένο από την παλίρροια.

Και τα δύο νέα μοντέλα διαθέτουν Blade Battery 2ης γενιάς της BYD, καθώς και λειτουργία FLASH Charging που προσφέρει «επαρκή φόρτιση σε 5 λεπτά, πλήρη σε 9'», ενώ εξοπλίζονται και με αερανάρτηση δύο θαλάμων DiSus-A για κορυφαία σταθερότητα και άνεση. Τα SEAL 08 και SEALION 08 αποτελούν τις ναυαρχίδες της νέας γενιάς της σειράς OCEAN – με απαράμιλλο εσωτερικό και καθηλωτική οδηγική εμπειρία.

ΤΟ OCEAN-V CONCEPT ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ BYD ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στην Έκθεση του Πεκίνου, δίπλα στα SEAL 08 και SEALION 08, παρουσιάζεται το OCEAN-V, ένα ριζοσπαστικό πρωτότυπο που επαναπροσδιορίζει την κινητικότητα του μέλλοντος. Πρόκειται για έναν μοντέλο με πολυλειτουργικό χώρο (family mobile life cube)

που δεν ανήκει σε καμία συμβατική κατηγορία sedan, SUV ή MPV.

Το OCEAN-V υιοθετεί ως βασική του φιλοσοφία τη νέα γενιά «OCEAN Aesthetics», αποδεσμευμένη από συμβατικούς σχεδιαστικούς περιορισμούς. Συνδυάζει τη ρέουσα, γαλήνια αίσθηση του ωκεανού με μια πρωτοποριακή, σχεδόν φουτουριστική παρουσία που παραπέμπει στην κινητικότητα του μέλλοντος. Στο εσωτερικό του, η καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους,

εστιάζοντας στη διασκέδαση, την αλληλεπίδραση και την πρακτικότητα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία Driving mode προσφέρει μία ευρύχωρη και άνετη διαμόρφωση, με τιμόνι αλλά χωρίς φυσικά κουμπιά, για μια φουτουριστική εμπειρία.

Στο Cinema mode, με το πάτημα ενός κουμπιού, τα καθίσματα ρυθμίζονται, το τιμόνι αναδιπλώνεται, το ταμπλό μεταμορφώνεται και μια οθόνη αναδύεται, μετατρέποντας το OCEAN-V σε ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα.

Τέλος, στο Camping mode – τα καθίσματα αναδιπλώνονται και περιστρέφονται, προσφέροντας χώρο για άμεση επαφή μεταξύ των μελών της οικογένειας, πικνίκ ή ακόμη και δυνατότητα ύπνου για τρία άτομα.

Το εσωτερικό αναβαθμίζεται περαιτέρω με το «Glowing jellyfish kit» – ηχεία και φωτιστικά σε σχήμα μέδουσας με μαγνητική βάση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε, από την οροφή μέχρι μια σκηνή ή στο γρασίδι. Συνδυάζουν ατμόσφαιρα, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και πρακτικότητα σε μία λύση.

Το OCEAN-V εκφράζει την αρχική φιλοδοξία της σειράς OCEAN: να κατανοήσει τη νέα γενιά και να εμπνεύσει τις νέες οικογένειες. Οι καινοτομίες του πρωτοτύπου θα ενσωματωθούν σταδιακά στα μοντέλα μαζικής παραγωγής, βελτιώνοντας τη μελλοντική κινητικότητα για όλους.

ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ «THE DAWN»

Το hypercar U9 Xtreme της YANGWANG απασχόλησε την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία το περασμένο φθινόπωρο, όταν κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον πλανήτη με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα, επίδοση που ακολούθησε ρεκόρ γύρου στο Nürburgring Nordschleife σε 6 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

Τώρα, το U9 Xtreme – ήδη γνωστό στους φίλους της αυτοκίνησης ως U9X – κάνει το ντεμπούτο του στην παραγωγή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, ως Yangwang U9 Xtreme «The Dawn».

Το «The Dawn», το πρώτο U9X σε έκδοση παραγωγής, αντλεί έμπνευση από τις χρυσαφένιες ακτίνες του ήλιου που διαπερνούσαν τα σύννεφα τη στιγμή που το όχημα κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για μοντέλα παραγωγής – «the dawn moment» (η στιγμή της αυγής).

Ειδική βαφή αμαξώματος «The Dawn» περιέχει εξαιρετικά λεπτή σκόνη χρυσού, με πολλαπλές στρώσεις διάφανου βερνικιού. Υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, η επιφάνειά της αναπαράγει τη λαμπερή λάμψη του ανατέλλοντος ήλιου που διαπερνά τα σύννεφα.

Τα ματ χρυσαφί τμήματα έχουν υποστεί επεξεργασία με μια παραδοσιακή κινεζική τεχνική γυαλίσματος, η οποία χαρίζει σε κάθε επιφάνεια του αμαξώματος μια μοναδική, ζεστή υφή και βάθος. Η συγκεκριμένη τεχνική εκφράζει την κινεζική προσήλωση στην απόλυτη αισθητική τελειότητα και τη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια. Αντλώντας έμπνευση από παραδόσεις που μετρούν χιλιάδες χρόνια, η YANGWANG επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στην καλλιτεχνική τεχνοτροπία της Ανατολής και τα εκλεπτυσμένα γούστα 30 κορυφαίων συλλεκτών παγκοσμίως. Το U9X «The Dawn», που παρουσιάζεται στο Πεκίνο, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε κάθε πελάτη.

Κάθε αντίτυπο του YANGWANG U9 Xtreme θα διαθέτει έναν μοναδικό, εξατομικευμένο σχεδιασμό – από τα χρώματα του αμαξώματος και τα μοτίβα από ανθρακονήματα έως την οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας, την ακολουθία καλωσορίσματος μέσω φώτων και τους ήχους κλεισίματος των θυρών. Ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των αυτοκινήτων τους και βρίσκονται στη φάση παραγγελίας και προγραμματισμού της παραγωγής.

Κάθε YANGWANG U9X θα αποτελεί ένα μοναδικό έργο τέχνης, που εκφράζει την ύψιστη επιδίωξη της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία του απόλυτου αυτοκινήτου των ονείρων, αλλά και ένα δώρο της YANGWANG προς όλους τους λάτρεις

της αυτοκίνησης σε όλο τον κόσμο.

ΤΟ YANGWANG U8L ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ DINGZANG

Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου καλωσορίζει επίσης ένα νέο μέλος της γκάμας του YANGWANG U8L: το YANGWANG U8L Four-Seater Dingzang Edition, με ευρύχωρη διάταξη τεσσάρων θέσεων. Βασισμένο στο U8L Dingshi Edition, το νέο μοντέλο διατηρεί πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως η πλατφόρμα e4 με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, η τεχνολογία FLASH Charging και η Blade Battery 2ης γενιάς, ενώ εισάγει αναβαθμίσεις στην αισθητική, τη διαρρύθμιση της καμπίνας και την ποιότητα των υλικών.

Το YANGWANG U8L Dingzang Edition εισάγει τη νέα, αποκλειστική απόχρωση «Ink Jade Blue», που συνδυάζει τη λάμψη του νεφρίτη με το βαθύ μπλε της μελάνης. Η βαφή έχει εξελιχθεί μέσα από εκατοντάδες δοκιμές και περιλαμβάνει μικροκρυστάλλους αλουμινίου, οι οποίοι δημιουργούν έντονες χρωματικές διαβαθμίσεις ανάλογα με το φως. Το εξωτερικό ολοκληρώνεται με ζάντες 22 ιντσών από σφυρήλατο αλουμίνιο με οκτώ ακτίνες, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζει η νέα απόχρωση «Mingsha Gold». Ο συνδυασμός

φωτεινού κίτρινου και λευκού, εμπνευσμένος από τη φύση, πλαισιώνεται από κεντήματα με μοτίβα βουνών στα καθίσματα, που αντλούν έμπνευση από τα όρη Qilian και παραπέμπουν σε καλλιγραφικές πινελιές.

Η νέα τετραθέσια διάταξη περιλαμβάνει δύο καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» – αποκλειστικά στην κατηγορία της – καθώς και κεντρική κονσόλα δεύτερης σειράς σε διάταξη τύπου “peninsula”, με έως και επτά ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους. Η διαμόρφωση αυτή προσφέρει πρακτικούς χώρους για προσωπικά αντικείμενα και δημιουργεί ένα αποκλειστικό, απόλυτα ιδιωτικό και ιδιαίτερα πολυτελές κινητό σαλόνι. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 512 λίτρων και μπορεί να φιλοξενήσει άνετα

έως και τρεις τσάντες γκολφ 47 ιντσών.

Ο σύνθετος συνδυασμός χρωμάτων και υφών, εμπνευσμένων από τη φύση, δείχνει πως, καθώς η YANGWANG εισέρχεται στο τέταρτο έτος της με ισχυρή τεχνολογική βάση, είναι οι οδηγοί των οχημάτων της που δίνουν πραγματικά ψυχή και ζεστασιά στο brand.

Η FANGCHENGBAO ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ SEDAN ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ EQUATION S.

Η FANGCHENGBAO, η μάρκα της BYD που εστιάζει στην εξατομίκευση και λανσαρίστηκε το 2023, έχει ήδη καθιερωθεί στην αγορά και έχει αποκτήσει σημαντικό κοινό. Έχοντας σημειώσει ισχυρές πωλήσεις με τα SUV μοντέλα της, όπως τα BAO 5 και BAO 8 (με πάνω από 50.000 μονάδες τον μήνα έως το τέλος του 2025), περνά στην επόμενη φάση της με τα πρώτα εξατομικευμένα ηλεκτρικά sedan νέας ενέργειας – τη σειρά EQUATION S.

Η EQUATION S, η τρίτη σειρά μοντέλων της μάρκας μετά τις BAO και Ti, ξεφεύγει από τα παραδοσιακά όρια της κατηγορίας. Το «S» συμβολίζει μια ολοκληρωμένη λύση (Solution) με πολλαπλές μορφές (Shapes), προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να

επιλέγουν ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικά αμαξώματα, hatchback ή sedan ακόμα και shooting brake, σύμφωνα με το προσωπικό τους γούστο.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η FANGCHENGBAO παρουσιάζει δύο μοντέλα της σειράς EQUATION S και επιβεβαιώνει την έλευση ενός τρίτου. Στο περίπτερο εκτίθενται το δυναμικό και σπορ EQUATION S και το κομψό και ήρεμο EQUATION SL, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το ακόμη πιο τολμηρό EQUATION S GT.

Όλα αυτά τα μοντέλα διαθέτουν ξεχωριστό χαρακτήρα και προσφέρουν στους πελάτες ευρεία δυνατότητα εξατομίκευσης στη δική τους οπτική για τη νέα ενέργεια. Η δυνατότητα αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω με την προσθήκη της F DESIGN – ενός αποκλειστικού

design brand που όχι μόνον εμπλουτίζει τη γκάμα της FANGCHENGBAO, αλλά λειτουργεί και ως γέφυρα ανάμεσα στη μάρκα και τους χρήστες της, ώστε να μπορούν να εκφράζουν ακόμη πιο ελεύθερα τη δημιουργικότητά τους.

Το EQUATION S θα κυκλοφορήσει στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και, όπως η ατομικότητα έχει πολλές όψεις, έτσι και το EQUATION θα αποδείξει ότι προσφέρει περισσότερες από μία λύσεις.

Η FANGCHENGBAO ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORMULA X

Τα μοντέλα της σειράς EQUATION S πλαισιώνονται στο περίπτερο της FANGCHENGBAO από ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο, το οποίο προσφέρει μια πρώτη γεύση ενός σπορ μοντέλου υψηλών επιδόσεων που αναμένεται να λανσαριστεί στο άμεσο μέλλον: το FORMULA X.

Συνέχεια του SUPER 9 concept που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2024, το FORMULA X ενσαρκώνει τη σε βάθος διερεύνηση και την απόλυτη δημιουργική έκφραση της FANGCHENGBAO στον τομέα της αισθητικής και της αεροδυναμικής. Ως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, το FORMULA X υιοθετεί τη φιλοσοφία «Living Metal Aesthetics» ως βασικό άξονα σχεδιασμού. Πέρα από τον δυναμικό σχεδιασμό με καθαρές γραμμές, η προηγμένη αεροδυναμική και το αμάξωμα από ανθρακονήματα καθιστούν το FORMULA X ελαφρύ, ευέλικτο και σταθερό σε υψηλές ταχύτητες.

Ωστόσο, το FORMULA X είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πρωτότυπο. Με βάση την επιτυχία του Yangwang U9 και του νέου Z της Denza, το σπορ αυτοκίνητο της FANGCHENGBAO θα περάσει και σε παραγωγή, με την έκδοση που θα φτάσει στους πελάτες να διατηρεί πάνω από το 80% του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε στο πρωτότυπο στο Πεκίνο.