Τις επόμενες ημέρες ο Σαλάχ θα ανακοινώσει την επιλογή του

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ το περασμένο καλοκαίρι έμεινε στη Λίβερπουλ, παρά τις μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η προοπτική να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή, αφού στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από το «Ανφιλντ».

ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν πως ο ατζέντης του είναι ήδη σ' επαφές με ομάδες της χώρας του Κόλπου, την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Χιλάλ, οι οποίες είναι έτοιμες να καταθέσουν μεγάλες προτάσεις για να πάρουν στο τέλος της σεζόν τα δικαιώματα του, ενώ και η Αλ Νασρ έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του, καθώς τον θέλει για να πάρει τη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι σε κόντρα με τη διοίκηση και το καλοκαίρι αναμένεται ν' αποχωρήσει.

Ο διάσημος εξτρέμ πρόκειται πάντως τις επόμενες ημέρες ν' ανακοινώσει σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως σχετικά αποκάλυψε ο προσωπικός του φίλος και υπεύθυνος Τύπου στην εθνική Αιγύπτου, Μουχάμαντ Μουράτ: «Ο μάνατζερ του Ραμπί Αμπάς Ισα χειρίζεται το θέμα και είναι θέμα ημερών να υπάρξει συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η ομάδα, αλλά ο Μο σύντομα, πολύ σύντομα θ' ανακοινώσει ο ίδιος την επιλογή του και σε ποιο πρωτάθλημα θα παίζει από την επόμενη σεζόν.»