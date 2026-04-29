«Οι Πίστονς έπεισαν τον Μπόνγκα ότι ανήκει στο ΝΒΑ»

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έπεισαν τον Άιζακ Μπόνγκα πως ανήκει στο ΝΒΑ και θέλουν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport», οι Ντιτροίτ Πίστονς ήρθαν σε επαφές με τον Άιζακ Μπόνγκα και τον έπεισαν πως ανήκει στο ΝΒΑ και ότι πρέπει να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, ωστόσο η πρόταση του οργανισμού συνάδει με τις φιλοδοξίες του 27χρονου και πλέον η απόφαση για το μέλλον του είναι δική του.

Αν θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και να αγωνιστεί με τους Πίστονς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα πρέπει να πληρώσει μία ρήτρα ύψους 875.000 δολαρίων και έπειτα θα μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Μάλιστα, το «Meridian Sport» υπογραμμίζει πως η ρήτρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 20 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα μετά το τέλος του Summer League.

Θυμίζουμε πως ο Μπόνγκα έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Λος Άντζελες Λέικερς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και Τορόντο Ράπτορς.