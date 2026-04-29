Λύση το Θριάσιο για τις μεταφορικές του Βοτανικού

Μετά το αδιέξοδο στη Φυλή, προκρίθηκε η λύση του Θριάσιου για τη μεταφορά των εμπορευματικών πρακτορείων του Βοτανικού.

Στον Ασπρόπυργο αναμένεται να μεταφερθούν τα εμπορευματικά πρακτορεία του Βοτανικού, μετά το ναυάγιο του σχεδίου για την μεταφορά τους εντός των ορίων του δήμου Φυλής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το νέο εμπορευματικό κέντρο θα στεγαστεί στο Θριάσιο, με τη συγκεκριμένη λύση να αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης και του Υπερταμείου. Η δημιουργία κέντρου στη Φυλή κρίθηκε χρονοβόρα και κοστοβόρα, οπότε αναζητήθηκαν άλλες επιλογές.

Ο συνολικός σχεδιασμός αφορά και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, μιας και σημαντικές θα είναι οι αλλαγές στον κυκλοφοριακό χάρτη της Δυτικής Αττικής. Με βάση τις εκτιμήσεις, ο κυκλοφοριακός φόρτος υπολογίζεται σε περίπου 4.000 βαρέα οχήματα που θα κινούνται καθημερινά προς το Θριάσιο.

Επίσης θα αποσυμφορήσει σημαντικά την κίνηση στον Κηφισό και θα δώσει ανάσα στην περιοχή, ενόψει και της ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Παράλληλα, η λύση του Θριασίου προκρίνεται και λόγω συνδεσιμότητας, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν άμεση πρόσβαση στον σιδηρόδρομο, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Η επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 306 εκατ. ευρώ και το Θριάσιο θα μετατραπεί στον κεντρικό πυλώνα του νέου κάθετου εμπορευματικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

