Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 700 παιχνίδια στην Euroleague (pic)

Η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βαλένθια ήταν ξεχωριστή, καθώς αυτό ήταν το 700ό ματς του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Με το τελικό 68-67 ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε το «διπλό» απέναντι στην Βαλένθια στην «Roig Arena» και έκανε το 1-0 στην σειρά με τους Ισπανούς για τα play-offs της Euroleague.

Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι ήταν ξεχωριστό για το «τριφύλλι». Και αυτό γιατί οι «πράσινοι» έφτασαν τα 700 παιχνίδια στην διοργάνωση.

«700 αγώνες στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε χθες βράδυ το ορόσημο των 700 αγώνων στην εποχή της Euroleague. Επτακόσιες νύχτες πάθους και δόξας, πάντα αγωνιζόμενοι στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ» αναφέρει το post της «πράσινης» ΚΑΕ για αυτό το ορόσημο.

Δείτε την ανάρτηση: