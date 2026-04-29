Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 700 παιχνίδια στην Euroleague (pic)

Με το τελικό 68-67 ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε το «διπλό» απέναντι στην Βαλένθια στην «Roig Arena» και έκανε το 1-0 στην σειρά με τους Ισπανούς για τα play-offs της Euroleague.
Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι ήταν ξεχωριστό για το «τριφύλλι». Και αυτό γιατί οι «πράσινοι» έφτασαν τα 700 παιχνίδια στην διοργάνωση.
«700 αγώνες στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε χθες βράδυ το ορόσημο των 700 αγώνων στην εποχή της Euroleague. Επτακόσιες νύχτες πάθους και δόξας, πάντα αγωνιζόμενοι στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ» αναφέρει το post της «πράσινης» ΚΑΕ για αυτό το ορόσημο.
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 29, 2026
Panathinaikos BC AKTOR hit the 700-game mark in the EuroLeague era last night.
Seven hundred nights of passion and glory, always competing at the highest level of European basketball. 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/R2RxLrIu7e