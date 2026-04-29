Ο Άδωνις πανηγυρίζει αλλά το «Αττικόν» έκανε νέο αρνητικό ρεκόρ σε ράντζα

Χωρίς ευθύνη των εργαζομένων του νοσοκομείου, όπως τονίζει με έμφαση, Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), το «Αττικόν» έσπασε χθες το αρνητικό ρεκόρ ραντζών, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το νοσοκομείο αναγκάστηκε να αναπτύξει 150 ράντζα στους διαδρόμους του, γεγονός που ισοδυναμεί με τη δημιουργία ενός δεύτερου νοσοκομείου μέσα στο ίδιο το «Αττικόν».

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και απόγνωση στους εργαζομένους, οι οποίοι βιώνουν τις ακραίες συνθήκες πίεσης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος, οι νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό προσωπικό βρίσκονται σε συνεχές άγχος, με αρκετούς να καταρρέουν από την εξάντληση, να λιποθυμούν ή να αναγκάζονται να πάρουν αναρρωτικές άδειες.

Πολλοί δε, σκέφτονται ακόμα και την παραίτηση, επισημαίνοντας ότι το «Αττικόν» Νοσοκομείο, παρά τις μεγάλες του δυνατότητες, προσπαθεί να καλύψει τις ατέλειες και τις τρύπες που προκύπτουν από τα υποστελεχωμένα περιφερειακά νοσοκομεία.

Ο κ. Γιαννάκος υπογραμμίζει ότι το Αττικό Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη για τη μεγάλη αυτή πίεση, η οποία προκύπτει κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των περιφερειακών νοσοκομείων και της συγκέντρωσης περιστατικών από άλλους νομούς στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει, το 50% των ασθενών που προσέρχονται στα Επείγοντα και νοσηλεύονται, προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πολλοί ασθενείς επιλέγουν να προσπεράσουν τα κοντινότερα νοσοκομεία και να καταλήξουν στο Αττικό, λόγω των ειδικών ιατρικών εξειδικεύσεων που διαθέτει.

Αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του νοσοκομείου και την εκτόξευση των αναγκών σε προσωπικό και υποδομές. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, το Αττικό Νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι του Αττικού δεν πρέπει να πληρώνουν το τίμημα για την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων.

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με την εποχική γρίπη να έχει υποχωρήσει, αλλά το νοσοκομείο να πλημμυρίζει από παθολογικά περιστατικά, τα οποία συνεχίζουν να κατακλύζουν τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τις κλίνες νοσηλείας. Αυτή η πίεση καθιστά τη λειτουργία του νοσοκομείου εξαιρετικά δύσκολη.

Όσον αφορά τη λύση, ο κ. Γιαννάκος προτείνει μια σειρά από μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Το πρώτο βήμα είναι η ενίσχυση των κινήτρων για τους εργαζομένους, με αυξήσεις μισθών και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Παράλληλα, η ανάγκη για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι άμεση, καθώς από την τελευταία προκήρυξη για τη στελέχωση του τομέα της υγείας υποβλήθηκαν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις, ενώ οι συμβασιούχοι και επικουρικοί εργαζόμενοι, που αριθμούν περίπου 20.000, φοβούνται να κάνουν αίτηση, καθώς το χαμηλό μισθό τους (800 ευρώ το μήνα) και τα υψηλά ενοίκια στις μεγάλες πόλεις καθιστούν το επαγγελματικό τους μέλλον αβέβαιο.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι η συνταγή για την αποκατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα περιλαμβάνει αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων και μονιμοποίηση του προσωπικού.

Αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στο σύστημα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να μειώσουν την πίεση που υφίσταται το «Αττικόν» και άλλα κεντρικά νοσοκομεία.

«Η κατάσταση στο “Αττικόν” είναι πλέον εκρηκτική και απαιτεί άμεση παρέμβαση. Αν δεν γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, το σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει, με σοβαρές συνέπειες για τους εργαζομένους και τους ασθενείς», καταλήγει ο ίδιος.

Πηγή: news247.gr

