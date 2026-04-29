Οι αριθμοί μετά τις πρώτες νίκες στα πλέι οφ (stats, πίνακες)

Πέντε στις έξι φορές περνάει αυτός που έκανε την πρώτη νίκη, αλλά ποιο είναι το ποσοστό όταν πετυχαίνεις άσο και ποια η επιβεβαίωση του διπλού; Οι ιδιαιτερότητες των αριθμών.

Το ποσοστό είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός: 84,3%. Τόσες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στο φάιναλ φορ της ομάδας που νικάει στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των πλέι οφ. Στις 64 φορές που έχουν καταγραφεί, έχει συμβεί στις 54. Δεν είναι εξαιρετική… προίκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενόψει του φετινού ραντεβού, που θα γίνει μάλιστα και σε ελληνικό έδαφος;

Τα κλισέ, βέβαια, μπορεί να λένε ότι «οι παραδόσεις είναι για να σπάνε», αλλά εδώ το δείγμα είναι πολύ μεγάλο για να λαθεύει τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Χοντρικά, τις πέντε από τις έξι φορές αυτός που παίρνει το ροζ φύλλο στο πρώτο ματς, πανηγυρίζει τελικά και την πρόκριση. Άλλοτε εύκολα κι άλλοτε πιο δύσκολα.

Εκτός απ’ αυτόν τον γενικό αριθμό ψάξαμε και τους επιμέρους. Πώς έχει πάει, δηλαδή, η διακύμανση ξέχωρα από την τελική έκβαση σε κάθε σειρά από τη σεζόν 2008-09, όταν η Ευρωλίγκα υιοθέτησε τις προημιτελικές σειρές πλέι οφ που κρίνονται στις τρεις νίκες. Ως τότε είτε οι πρώτοι του Top-16 προκρίνονταν απευθείας στο φάιναλ φορ, είτε υπήρχαν σειρές προημιτελικές, οι οποίες όμως κρίνονταν στις δύο νίκες. Κάτι τελείως διαφορετικό.

Το ποσοστό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν διαχωρίσουμε τους νικητές του πρώτου αγώνα σ’ αυτούς που επικράτησαν εντός έδρας ή εκτός έδρας. Για τους γηπεδούχους νικητές (που νίκησαν τις 51 από τις 64 φορές) τις 46 κατάφεραν να προκριθούν (ποσοστό 90,1%)! Υπάρχει μια ισορροπία στον τρόπο, σχεδόν απόλυτη: Από 15 φορές καταγράφηκε «σκούπα» 3-0 και επικράτηση με 3-1. Τα 3-2 είναι οριακά περισσότερα (16).

Η ομάδα που νίκησε το πρώτο ματς στην έδρα της αποκλείστηκε μόνο πέντε φορές. Όλες με 1-3. Δεν έχει καταγραφεί ακόμα να χάσει τη σειρά έχοντας κάνει δύο νίκες, δηλαδή να «σπάσει» με τη σειρά της την έδρα της αντιπάλου.

Τι συμβαίνει, όμως, με τις εκτός έδρας νίκες; Κατ’ αρχάς είναι πολύ λιγότερες (13 στα 64 ζευγάρια). Και τις οκτώ φορές οδήγησαν σε πρόκριση (ποσοστό 61,5%). Μία φορά καταγράφηκε σκούπα με 3-0, πέντε με 3-1 και άλλες δύο με 3-2. Έχει ενδιαφέρον, μάλιστα, το ότι ακόμα και τις πέντε φορές που η ομάδα που νίκησε εκτός αποκλείστηκε, το έπαθε με 3-2 στη σειρά, δηλαδή δέχτηκε ένα break στην έδρα της και έχασε σε πέμπτο ματς. Δεν έχει καταγραφεί να ξεκινήσεις με διπλό και να χάσεις τα τρία επόμενα παιχνίδια.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-0 15 ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-1 15 ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-2 16 ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ + ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 1-3 5 ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ + ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 2-3 - ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-0 1 ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-1 5 ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ + ΠΡΟΚΡΙΣΗ 3-2 2 ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ + ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 1-3 - ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ + ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 2-3 5 ΣΥΝΟΛΑ 64

2008-09

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παρτίζαν 56-47 (3-0)

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 88-79 (3-1)

Παναθηναϊκός-Σιένα 90-85 (3-1)

Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια 75-84 (3-2)

2009-10

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 68-61 (3-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παρτίζαν 77-85 (1-3)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 86-63 (3-1)

Ολυμπιακός-Πρόκομ 83-79 (3-1)

2010-11

Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ 76-70 (1-3)

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 83-82 (1-3)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 71-65 (3-2)

Ολυμπιακός-Σιένα 89-41 (1-3)

2011-12

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπιλμπάο 98-71 (3-1)

Σιένα-Ολυμπιακός 75-82 (1-3)

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-73 (3-2)

Μπαρτσελόνα-Ούνικς Καζάν 78-66 (3-0)

2012-13

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 89-78 (3-1)

Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού 67-62 (3-2)

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 72-70 (3-2)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-53 (3-0)

2013-14

Μπαρτσελόνα-Γαλατασαράι 88-61 (3-0)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 88-71 (3-2)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 77-74 (3-2)

Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-101 (1-3)

2014-15

Ρεάλ Μαδρίτης-Έφες Αναντολού 80-71 (3-1)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 93-66 (3-1)

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 73-57 (1-3)

Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ 80-72 (3-0)

2015-16

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 75-69 (3-0)

Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 84-68 (3-0)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ερυθρός Αστέρας 84-74 (3-0)

Λοκομοτίβ Κούμπαν-Μπαρτσελόνα 66-61(3-2)

2016-17

Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα 83-75 (3-1)

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 58-71 (0-3)

Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού 87-72 (3-2)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 98-90 (3-0)

2017-18

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Χίμκι 98-95 (3-1)

Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 95-67 (1-3)

Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 82-73 (3-1)

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Κάουνας 78-87 (1-3)

2018-19

Φενέρμπαχτσε-Ζάγκιρις Κάουνας 76-43 (3-1)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 94-68 (3-1)

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 75-72 (3-0)

Έφες Αναντολού-Μπαρτσελόνα 75-68 (3-2)

2020-21

Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης 74-76 (3-2)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φενέρμπαχτσε 92-76 (3-0)

Έφες Αναντολού-Ρεάλ Μαδρίτης 90-63 (3-2)

Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν 79-78 (3-2)

2021-22

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν 77-67 (3-2)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74 (3-0)

Αρμάνι Μιλάνο-Έφες Αναντολού 48-64 (1-3)

Ολυμπιακός-Μονακό 71-54 (3-2)

2022-23

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 79-68 (3-2)

Μονακό-Μακάμπι Τελ Αβίβ 67-79 (3-2)

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν 89-89 (3-2)

Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-69 (3-0)

2023-24

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 90-74 (3-0)

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-91 (3-2)

Μονακό-Φενέρμπαχτσε 91-95 (2-3)

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 75-77 (2-3)

2024-25

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 84-72 (3-1)

Φενέρμπαχτσε-Παρί 83-78 (3-0)

Παναθηναϊκός-Έφες Αναντολού 87-83 (3-2)

Μονακό-Μπαρτσελόνα 97-80 (3-2)