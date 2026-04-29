Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος πιστολέρο: Όλες οι εις βάρος του κατηγορίες

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στη συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς

Ο 89χρονος αφού συνελήφθη μετά από 5 ώρες είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και η επίθεση ήταν μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας καθώς το ΙΚΑ του έχει αλλοιώσει τα ένσημα.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως είχε προειδοποιήσει από το 2019 για τα όσα ήθελε να κάνει, με τις αρχές να τον κλείνουν στο Δαφνί. Συνέχισε λέγοντας πως προτιμά να μπει φυλακή παρά στο γηροκομείο και κατήγγειλε τον ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στα γραφεία του ΕΦΚΑ, κάτι που απέδειξε και η χθεσινή του επίθεση.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο, αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου. Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το Πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα.

Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν», είπε.

«40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και το σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», φέρονται να ήταν τα πρώτα λόγια του σύμφωνα με τον δικηγόρο του που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Πηγή: ieidiseis.gr