Ο Τούρκος Elite Μέλερ ξανά στη Λεωφόρο, Ιταλός διαιτητής στην Τούμπα

Δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι σφυρίζει στην Ελλάδα ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, ξανά μάλιστα στη Λεωφόρο, αφού ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Ο γνώριμος Ιταλός Σιμόνε Σότσα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 και 7-10, αλλά και 6ης των πλέι άουτ. Ο 38χρονος Ιταλός ρέφερι, πρώτης κατηγορίας UEFA, Σιμόνε Σότσα θα διευθύνει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ενώ ο 39χρονος Τούρκος Elite Μέλερ ορίστηκε σε δεύτερο σερί ντέρμπι μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 πριν δύο εβδομάδες και θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Ο Σότσα είχε διευθύνει πριν 2,5 χρόνια το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 στο πρωτάθλημα και προ διετίας το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 στο Κύπελλο.

Στο ΟΦΗ-Άρης ορίστηκε ο Τσακαλίδης, στο Λεβαδειακός-Βόλος ο Μόσχου, ενώ στο μεγάλο ντέρμπι παραμονής Πανσερραϊκός-Λάρισα ο Φωτιάς.

Αναλυτικά οι ορισμοί της Super League:

Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)

ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα (Τρινκιέρι, Φοντάνι, 4ος Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, 4ος Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ)

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Ευαγγέλου)

Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)