Η διαχείριση μιας (ακόμα) αποτυχίας

Αν η απώλεια του Κυπέλλου σε συνάρτηση με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ήταν η τελευταία ποδοσφαιρική παράσταση της ομάδας, θα μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε το… λογαριασμό και να επισημάνουμε τους λόγους για τους οποίους ο Δικέφαλος, δεν κατάφερε να πετύχει κανένα από τους στόχους που τέθηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Καλώς η κακώς, είτε αρέσει είτε όχι, απομένουν 4 παιχνίδια στα οποία διακυβεύεται η 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Εξ ορισμού λοιπόν, αποτελεί υποχρέωση παικτών και τεχνικής ηγεσίας, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φετινή τους προσπάθεια καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.

Σαφώς και δεν ήταν αυτός ο στόχος. Όπως ανέφερα ήδη, οι προσδοκίες μεγάλες και έμειναν ανεκπλήρωτες. Οφείλουμε όμως να είμαστε ρεαλιστές και να περιμένουμε 20 μέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της κριτικής και των τεράστιων ευθυνών που έχουν για την αποτυχία, όλοι όσοι αποτελούν τον ποδοσφαιρικό οργανισμό του ΠΑΟΚ. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Θα μιλήσουμε για αστοχίες, λάθη, παραλείψεις, κακές επιλογές προσώπων σε θέσεις κλειδιά, εσωτερικές έριδες και άλλα πολλά, που ως αποτέλεσμα είχαν να πικραθεί και να απογοητευθεί ο κόσμος, που περίμενε με ανυπομονησία επιτυχίες να συνοδεύσουν τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Όχι, όμως τώρα.

Αυτό που χρειάζεται τώρα, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, είναι να βρει η ομάδα τα ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μετά το στραπάτσο του Βόλου. Μπορεί για κάποιους να φαντάζει «αστείο» η κατάληψη της 2ης θέσης μετά την απώλεια των βασικών στόχων. Δεν είναι καθόλου αστείο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να εστιάσει σε αυτό τον τελευταίο στόχο και να τον κατακτήσει. Αν μπορεί…

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η πρόσκληση για συνάντηση στο Porto Carras (παρουσία των γιών του, Γιώργου και Νίκου) στους Ράζβαν Λουτσέσκου, Τόμας Κεντζιόρα και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν είχε σκοπό και στόχο να τους επιπλήξει για την απώλεια του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Ήταν μια κίνηση ουσίας με στόχο να συσπειρώσει το «ασπρόμαυρο» ποδοσφαιρικό γκρουπ για να σταθεί όρθιο στο φινάλε της περιόδου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προσέφερε στήριξη στον Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε ιδιαίτερα στον άνθρωπο Λουτσέσκου, εκφράζοντας τη βαθιά του συμπαράσταση για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα.

Με μια προσέγγιση γεμάτη εν συναίσθηση, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ αναγνώρισε το βάρος που κουβαλά ο Ρουμάνος τεχνικός, προσφέροντάς του την αμέριστη στήριξή του σε αυτή την προσωπική δοκιμασία.

Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από έναν άνθρωπο, που λίγες ημέρες πριν έχασε τον αδελφό του, Παύλο.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, αναλύθηκε η πορεία της ομάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Ιβάν Σαββίδης άκουσε τους προβληματισμούς και ανέλυσε μαζί με τους παίκτες και τον προπονητή τα αίτια των τελευταίων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, το κύριο μήνυμα ήταν ένα… Πως η πίστη του, στις δυνατότητες του γκρουπ παραμένει ακλόνητη.

Ο πρόεδρος του «Δικεφάλου» ζήτησε από τους τρεις αρχηγούς (ο Τάισον δεν ταξίδεψε για την Χαλκιδική καθώς τον ταλαιπωρούσε μια ελαφρά ίωση) να μεταφέρουν στα αποδυτήρια την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει όλους τους παίκτες αλλά παράλληλα και την απαίτηση για άμεση αντίδραση στους τέσσερις αγώνες που απομένουν. Αποφασιστικότητα και πάθος σε κάθε λεπτό των αναμετρήσεων. Ενότητα, ώστε η ομάδα να διεκδικήσει το μέγιστο των βαθμών μέχρι το φινάλε.

Ο Ιβάν Σαββίδης κατέστησε σαφές πως η ομάδα οφείλει να παλέψει με το κεφάλι ψηλά, τιμώντας τη φανέλα και την προσπάθεια που έχει καταβάλει όλη τη χρονιά. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως ένεση αυτοπεποίθησης που δυστυχώς λείπει από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα θα τα διαπιστώσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενόμενης από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Πάμε τώρα στην ανάληψη καθηκόντων από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, σε ρόλο στρατηγικού συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη. Κίνηση που ήρθε σε λάθος timing, καθώς ανάλογες αποφάσεις (που σαφώς και αποτελούν δικαίωμα του ιδιοκτήτη κάθε ομάδας), αναδιάρθρωσης και οργάνωσης, γίνονται στο τέλος μιας σεζόν με σαφή στρατηγική και όχι μετά από μια αποτυχία όπως αυτή του Βόλου.

Επι της ουσίας, κανείς δεν διαφωνεί με όσα ακούστηκαν. Αποτελούσαν έτσι κι αλλιώς δεσμεύσεις του μεγαλομετόχου από το περασμένο καλοκαίρι. Τόσο το πλάνο για την ανέγερση του νέου γηπέδου, όσο και το σχέδιο για το αθλητικό κέντρο στους Ταγαράδες. Αυτό που έχει ανάγκη ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, είναι πράξεις εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από την ΠΑΕ και τους εκπροσώπους της. Δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις και αναβολές. Σε συνάρτηση φυσικά με την δημιουργία μιας ομάδας ανταγωνιστικής, που θα διεκδικεί και θα κατακτά τίτλους. Όπως αρμόζει στον ΠΑΟΚ.